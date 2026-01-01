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Shorts da basket Dri-FIT da 13 cm Nike Crossover – Donna - Nero/Bianco

Materiali riciclati

Nike Crossover

Pantaloncini da basket Dri-FIT da 13 cm – Donna

29% di sconto
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Vuoi migliorare il tuo gioco? Con questi shorts da 13 cm puoi darci dentro senza che il tessuto ti intralci. In più, grazie alla nostra tecnologia Nike Dri-FIT, puoi mantenere la pelle asciutta con tutto il comfort di cui hai bisogno.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: II4240-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Crossover

29% di sconto

Vuoi migliorare il tuo gioco? Con questi shorts da 13 cm puoi darci dentro senza che il tessuto ti intralci. In più, grazie alla nostra tecnologia Nike Dri-FIT, puoi mantenere la pelle asciutta con tutto il comfort di cui hai bisogno.

Vantaggi

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • Posizione della tasca: laterale
  • Tipo di tasca: per le mani
  • Corpo: 100% poliestere. Fodera: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: II4240-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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