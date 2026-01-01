Shorts da basket Dri-FIT da 13 cm Nike Crossover – Donna

Materiali riciclati
Nike Crossover
Pantaloncini da basket Dri-FIT da 13 cm – Donna
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Vuoi migliorare il tuo gioco? Con questi shorts da 13 cm puoi darci dentro senza che il tessuto ti intralci. In più, grazie alla nostra tecnologia Nike Dri-FIT, puoi mantenere la pelle asciutta con tutto il comfort di cui hai bisogno.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: II4240-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Crossover
Vuoi migliorare il tuo gioco? Con questi shorts da 13 cm puoi darci dentro senza che il tessuto ti intralci. In più, grazie alla nostra tecnologia Nike Dri-FIT, puoi mantenere la pelle asciutta con tutto il comfort di cui hai bisogno.
Vantaggi
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Dettagli prodotto
- Posizione della tasca: laterale
- Tipo di tasca: per le mani
- Corpo: 100% poliestere. Fodera: 100% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: II4240-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 179 cm; taglia indossata: S
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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