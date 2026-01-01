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Scarpe personalizzate Nike Air Force 1 Mid By You - Uomo - Multicolore/Multicolore/Multicolore

Nike Air Force 1 Mid By You

Scarpa personalizzabile – Uomo

CHF 185
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Questa AF1 è tutta incentrata sui dettagli. Personalizza l'etichetta, i lacci e la placchetta e non dimenticare di lasciare il segno con un testo personale sulla backtab. Tra 8 opzioni di colore e ulteriori opzioni in gomma e semitrasparenti per la suola, questo design è destinato a essere unico nel suo genere, proprio come te.


  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
  • Stile: HF0660-900
  • Paese/regione di origine: Cina, Vietnam

Nike Air Force 1 Mid By You

CHF 185

Questa AF1 è tutta incentrata sui dettagli. Personalizza l'etichetta, i lacci e la placchetta e non dimenticare di lasciare il segno con un testo personale sulla backtab. Tra 8 opzioni di colore e ulteriori opzioni in gomma e semitrasparenti per la suola, questo design è destinato a essere unico nel suo genere, proprio come te.

Scegli la base

Inizia con la tomaia in pelle, quindi scegli tra gomma tradizionale e semitrasparente per l'intersuola e la suola.

A tutto colore

Tonalità neutre, colori metallizzati di gran lusso, classici sportivi o tutte le opzioni precedenti. Che cosa creerai?

Esprimi te stesso

Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Personalizza ciascuna backtab con un massimo di 3 caratteri. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.

Altri vantaggi

  • Questa scarpa incarna uno stile resistente e inconfondibile, con cuciture robuste, materiali impeccabili e design preformato della suola.
  • Originariamente progettata per il basket di alto livello, l'ammortizzazione Air offre un comfort che dura a lungo.
  • Il battistrada in gomma presenta i classici punti di torsione da basket per garantire resistenza e trazione.

Dettagli prodotto

  • I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.
  • Con il nostro builder 3-D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con scelte di design di qualsiasi tipo.
  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
  • Stile: HF0660-900
  • Paese/regione di origine: Cina, Vietnam

Air Force 1

Dopo il debutto nel 1982 come must-have da basket, Air Force 1 si trasformò in un mito negli anni Novanta. Il look sobrio bianco su bianco della storica AF1 è diventato un classico nei campi da basket, in città e ovunque. Con un ritmo che affonda nella cultura hip hop, attraverso collaborazioni e colorway in edizioni limitate, Air Force 1 ha raggiunto lo status di icona in tutto il mondo. E con oltre duemila versioni, questo modello irrinunciabile ha avuto un impatto innegabile sulla moda, la musica e la cultura sneaker.

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    Scarpe personalizzate Nike Air Force 1 Mid By You - Uomo

    Nike Air Force 1 Mid By You

    CHF 185

    Ulteriori informazioni

      Questo è un prodotto personalizzato. Gli ordini di prodotti personalizzati possono essere annullati solo entro 15 minuti e non possono essere restituiti, a meno che l'articolo non sia difettoso.

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