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Valutazione alta
Scarpe Nike Air Max 90 Premium - Uomo - Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust

Nike Air Max 90 Premium

Scarpa – Uomo

CHF 170
Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
Phantom/Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Light Smoke Grey/Smoke Grey/Volt/Iron Grey
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Air Max 90 resta fedele alle proprie origini da running grazie all'iconica suola waffle, mentre strati esterni cuciti e dettagli testurizzati creano il look anni Novanta che ami da sempre. Rifinita con colori facili da abbinare, l'ammortizzazione a vista aggiunge comfort al tuo viaggio.


  • Colore mostrato in foto: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Stile: IM5759-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Air Max 90 Premium

CHF 170

Air Max 90 resta fedele alle proprie origini da running grazie all'iconica suola waffle, mentre strati esterni cuciti e dettagli testurizzati creano il look anni Novanta che ami da sempre. Rifinita con colori facili da abbinare, l'ammortizzazione a vista aggiunge comfort al tuo viaggio.

Vantaggi

  • Morbida e confortevole, l'ammortizzazione Max Air offre la giusta dose di supporto.
  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
  • Il battistrada in gomma con motivo waffle offre trazione, resistenza e uno stile ispirato alla leggenda.

Dettagli prodotto

  • Collare a taglio basso
  • Intersuola in schiuma
  • Colore mostrato in foto: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Stile: IM5759-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (15)

4.9 stelle

  • Frédéric687972698

    Elles sont très belles 🤩 très confortable comme des pantoufles !!!

  • faridal4247322

    Pour un cadeau , trop belles. Le beige est discret , on peut facilement les mettre avec un costume . Le beige est très beau , beau design . Je recommande

  • Perfekter Schuh

    ChristianK926548071

    Mega Cooler Schuh, extrem bequem und Stylisch

Scarpe Nike Air Max 90 Premium - Uomo

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