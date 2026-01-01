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Scarpe Nike Air Max 270 By You - Uomo - Multicolore/Multicolore

Nike Air Max 270 By You

Scarpa – Uomo

CHF 210
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Questa versione personalizzabile della prima Air Max lifestyle di Nike offre stile, comfort e carattere. Il design, ispirato alle icone Air Max, rende visibile l'innovativa tecnologia Nike con un'ampia finestra e i colori a tua scelta.


  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
  • Stile: IQ8027-900
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Air Max 270 By You

CHF 210

Questa versione personalizzabile della prima Air Max lifestyle di Nike offre stile, comfort e carattere. Il design, ispirato alle icone Air Max, rende visibile l'innovativa tecnologia Nike con un'ampia finestra e i colori a tua scelta.

Scegli la base

Inizia con la tomaia in pelle e tessuto. Scegli tra i vari colori disponibili e personalizza i loghi Swoosh e le linguette posteriori.

A tutto colore

Tonalità neutre, colori metallizzati di gran lusso, classici sportivi o tutte le opzioni precedenti. Che cosa creerai?

Esprimi te stesso

Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Personalizza ciascuna linguetta posteriore con un massimo di 3 caratteri. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.

Altri vantaggi

  • Unità Max Air 270 per un'ammortizzazione ideale per tutto il giorno.
  • La tomaia in tessuto garantisce una calzata leggera e una sensazione di freschezza.
  • L'intersuola in schiuma regala una sensazione di morbidezza e comfort.
  • Rivestimento interno elasticizzato e struttura a scarponcino donano una calzata personalizzata.
  • Gomma sulla suola per trazione e resistenza superiori.

Dettagli prodotto

  • Dettagli in mesh
  • Intersuola in due pezzi
  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
  • Stile: IQ8027-900
  • Paese/regione di origine: Vietnam

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    Scarpe Nike Air Max 270 By You - Uomo

    Nike Air Max 270 By You

    CHF 210

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