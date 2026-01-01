Scarpa personalizzabile Nike Dunk Low By You - Donna

Nike Dunk Low By You

CHF 160

Nero, bianco e il tuo stile dappertutto. La Dunk sarà sempre un classico e ora puoi personalizzare il tuo modello come preferisci. Mescola le texture con motivi croc, python, ostrich, stingray, fleece e pelli pregiate, poi aggiungi un tocco di lucentezza con opzioni rifrangenti sul logo Swoosh e sulla backtab. Per il tocco finale, scegli tra una classica suola nera o bianca oppure in gomma. Le possibilità sono infinite: come indosserai le tue Dunk?

Scegli la base Con motivi croc, python, ostrich, stingray, fleece e pregiata pelle martellata, ora puoi mixare e abbinare le tue texture preferite. Abbinamento classico Gioca con il bianco e il nero per creare il tuo personalissimo design in blocchi di colore. Esprimi te stesso Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Aggiungi un ID personale alla backtab in un massimo di 5 caratteri su ciascuna scarpa.

Altri vantaggi La tomaia si ammorbidisce e acquisisce un tocco vintage con l'utilizzo.

L'intersuola in schiuma offre un'ammortizzazione leggera e reattiva.

Il battistrada in gomma con classico punto di torsione dona resistenza, trazione e uno stile leggendario.

Dettagli Nike By You I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.

Rendi uniche le tue scarpe con una scritta personalizzabile. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.

Con il nostro builder 3-D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con scelte di design di qualsiasi tipo.

Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore

Stile: IM1382-900

Paese/regione di origine: Vietnam