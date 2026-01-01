Scarpa personalizzabile Nike Dunk Low By You - Uomo

Nike Dunk Low By You
Scarpa personalizzabile – Uomo
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Nero, bianco e il tuo stile dappertutto. La Dunk sarà sempre un classico e ora puoi personalizzare il tuo modello come preferisci. Mescola le texture con motivi croc, python, ostrich, stingray e pelli pregiate, poi aggiungi un tocco di lucentezza con opzioni rifrangenti sul logo Swoosh e sulla backtab. Per il tocco finale, scegli tra una classica suola nera o bianca oppure in gomma. Le possibilità sono infinite: come indosserai le tue Dunk?
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Stile: IM1408-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Dunk Low By You
Nero, bianco e il tuo stile dappertutto. La Dunk sarà sempre un classico e ora puoi personalizzare il tuo modello come preferisci. Mescola le texture con motivi croc, python, ostrich, stingray e pelli pregiate, poi aggiungi un tocco di lucentezza con opzioni rifrangenti sul logo Swoosh e sulla backtab. Per il tocco finale, scegli tra una classica suola nera o bianca oppure in gomma. Le possibilità sono infinite: come indosserai le tue Dunk?
Scegli la base
Motivi croc, python, ostrich, stingray e pregiata pelle martellata: mixa e abbina i capi nelle tue texture preferite.
Abbinamento classico
Gioca con il bianco e il nero per creare il tuo personalissimo design in blocchi di colore.
Esprimi te stesso
Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Aggiungi un ID personale alla backtab in un massimo di 5 caratteri su ciascuna scarpa.
Altri vantaggi
- La tomaia si ammorbidisce e acquisisce un tocco vintage con l'utilizzo.
- L'intersuola in schiuma offre un'ammortizzazione leggera e reattiva.
- Il battistrada in gomma con classico punto di torsione dona resistenza, trazione e uno stile leggendario.
Dettagli Nike By You
- I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.
- Rendi uniche le tue scarpe con una scritta personalizzabile. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.
- Con il nostro builder 3-D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con scelte di design di qualsiasi tipo.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Stile: IM1408-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Dunk
Nata da una serie di mash-up, soluzioni creative e scadenze ravvicinate, Nike Dunk fece il proprio debutto sui parquet universitari durante la stagione 1985/86. Nonostante i design originali basati sui colori dei college, inizialmente Dunk non ebbe un grande successo. Ma fu proprio la mancanza di popolarità di questa umile sneaker, dalla suola piatta e con un ottimo grip, ad attirare l'attenzione degli skater. Decenni dopo, questo modello amatissimo per tutti i giorni continua ad andare a ruba in innumerevoli colorway, chiara dimostrazione di un'influenza innegabile.
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Nike Dunk Low By You
Ulteriori informazioni
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