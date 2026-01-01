Scarpa personalizzabile Nike Air Max Plus By You

Nike Air Max Plus By You

CHF 240

Questa scarpa collaudata torna protagonista in una varietà di colori neutri per uno stile versatile. Aggiungi un tocco di brillantezza con il mesh metallizzato sulla tomaia e opzioni iridescenti sulla gabbia in plastica. Dopo aver scelto tra 7 diverse etichette per la linguetta, completa il tutto con un testo personale su ciascuna unità Air. Air Max Plus è pronta per ricevere il tuo tocco speciale.

Origini di Nike Air Max

La rivoluzionaria tecnologia Air ha fatto la sua prima apparizione nelle scarpe Nike nel 1978. Il 1987 ha segnato il debutto di Air Max 1, primo modello con tecnologia Air a vista nel tallone, che offre l'opportunità non solo di sentire l'ammortizzazione Air, ma anche di vederla in azione. Da allora, le scarpe Air Max di nuova generazione sono diventate un grande successo tra atleti, atlete e collezionisti. Offrono esclusive combinazioni cromatiche e un'ammortizzazione leggera e affidabile.