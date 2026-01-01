Scarpa personalizzabile Nike Air Max Plus By You

Nike Air Max Plus By You
Scarpa personalizzabile
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Questa scarpa collaudata torna protagonista in una varietà di colori neutri per uno stile versatile. Aggiungi un tocco di brillantezza con il mesh metallizzato sulla tomaia e opzioni iridescenti sulla gabbia in plastica. Dopo aver scelto tra 7 diverse etichette per la linguetta, completa il tutto con un testo personale su ciascuna unità Air. Air Max Plus è pronta per ricevere il tuo tocco speciale.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Stile: HF0665-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Air Max Plus By You
Questa scarpa collaudata torna protagonista in una varietà di colori neutri per uno stile versatile. Aggiungi un tocco di brillantezza con il mesh metallizzato sulla tomaia e opzioni iridescenti sulla gabbia in plastica. Dopo aver scelto tra 7 diverse etichette per la linguetta, completa il tutto con un testo personale su ciascuna unità Air. Air Max Plus è pronta per ricevere il tuo tocco speciale.
Scegli la base
Scegli tra pelle liscia e mesh metallizzato per un look solo tuo.
A tutto colore
Lussuose tonalità neutrali, classiche sportive o tutto ciò che vuoi. Che cosa creerai?
Esprimi te stesso
Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Personalizza ciascuna unità Air con un massimo di 4 caratteri. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.
Altri vantaggi
- La tomaia in materiale sintetico con mesh leggero è traspirante e resistente.
- La gabbia in plastica e l'arco sull'area mediale donano una sensazione di supporto.
- Originariamente concepita per il running ad alte prestazioni, l'unità Nike Air offre leggerezza e un'ammortizzazione che dura nel tempo.
- Suola in gomma per una trazione eccellente.
Dettagli Nike By You
- I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.
- Con il nostro builder 3-D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con scelte di design di qualsiasi tipo.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Stile: HF0665-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
Origini di Nike Air Max
La rivoluzionaria tecnologia Air ha fatto la sua prima apparizione nelle scarpe Nike nel 1978. Il 1987 ha segnato il debutto di Air Max 1, primo modello con tecnologia Air a vista nel tallone, che offre l'opportunità non solo di sentire l'ammortizzazione Air, ma anche di vederla in azione. Da allora, le scarpe Air Max di nuova generazione sono diventate un grande successo tra atleti, atlete e collezionisti. Offrono esclusive combinazioni cromatiche e un'ammortizzazione leggera e affidabile.
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Nike Air Max Plus By You
Ulteriori informazioni
Questo è un prodotto personalizzato. Gli ordini di prodotti personalizzati possono essere annullati solo entro 15 minuti e non possono essere restituiti, a meno che l'articolo non sia difettoso.