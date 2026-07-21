Scarpa personalizzabile Nike Air Max 95 By You - Uomo

KG custom 96s
keving318764108
I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Celebra il fascino indiscutibile dello stile workwear con una nuova versione di Nike Air Max 95 By You. Materiali funzionali come twill lucido e pelle, robusti e resistenti, donano un indiscusso stile runway. Dettagli minimalisti come cuciture a contrasto e strati sfumati aggiungono una nuova dimensione a questo capo intramontabile.
Nike Air Max 95 By You
STILE WORKWEAR.
Celebra il fascino indiscutibile dello stile workwear con una nuova versione di Nike Air Max 95 By You. Materiali funzionali come twill lucido e pelle, robusti e resistenti, donano un indiscusso stile runway. Dettagli minimalisti come cuciture a contrasto e strati sfumati aggiungono una nuova dimensione a questo capo intramontabile.
Il mondo workwear abbraccia lo stile degli anni 2000 con materiali resistenti, come il twill lucido, più splendente che mai, o la pelle classica per gli strati iconici.
Devi guardare da vicino questa scarpa per apprezzarne la tinta unita e i giochi di colori. Le cuciture opzionali a contrasto danno ai designer principianti e professionisti la possibilità di esprimere la loro sensibilità stilistica.
Aggiungi un messaggio personalizzato con un massimo di 3 caratteri su ognuno dei due talloni o mantieni il logo "Air" originale.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
KG custom 96s
keving318764108
I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Bryantfa190c7d01f646c892183d187946c24c
Awesome shoe pattern is awesome
SimmH550387323
I love being able to customize my shoes, I get a lot of compliments on having one of a kind thank you for the customization options
Nike Air Max 95 By You
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