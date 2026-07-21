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Valutazione alta
Scarpa personalizzabile Nike Air Max 95 By You - Uomo - Multicolore/Multicolore/Multicolore/Multicolore

Nike Air Max 95 By You

Scarpa personalizzabile - Uomo

CHF 240
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Celebra il fascino indiscutibile dello stile workwear con una nuova versione di Nike Air Max 95 By You. Materiali funzionali come twill lucido e pelle, robusti e resistenti, donano un indiscusso stile runway. Dettagli minimalisti come cuciture a contrasto e strati sfumati aggiungono una nuova dimensione a questo capo intramontabile.


  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore/Multicolore
  • Stile: DM1182-991
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Air Max 95 By You

CHF 240

STILE WORKWEAR.

Celebra il fascino indiscutibile dello stile workwear con una nuova versione di Nike Air Max 95 By You. Materiali funzionali come twill lucido e pelle, robusti e resistenti, donano un indiscusso stile runway. Dettagli minimalisti come cuciture a contrasto e strati sfumati aggiungono una nuova dimensione a questo capo intramontabile.

Di nuovo al lavoro

Il mondo workwear abbraccia lo stile degli anni 2000 con materiali resistenti, come il twill lucido, più splendente che mai, o la pelle classica per gli strati iconici.

Pura raffinatezza

Devi guardare da vicino questa scarpa per apprezzarne la tinta unita e i giochi di colori. Le cuciture opzionali a contrasto danno ai designer principianti e professionisti la possibilità di esprimere la loro sensibilità stilistica.

Orgoglio inconfondibile

Aggiungi un messaggio personalizzato con un massimo di 3 caratteri su ognuno dei due talloni o mantieni il logo "Air" originale.

Altri vantaggi

  • AM95 è ispirata al corpo umano e alla sua perfetta unione di forma e funzionalità.
  • Originariamente sviluppata per il running di alto livello, l'ammortizzazione Nike Air visibile assicura un comfort che dura tutto il giorno.
  • Il sistema di allacciatura originale stravolgeva lo status quo sui lacci, consentendo di indossare e togliere facilmente la scarpa e permettendo di personalizzare la calzata.
  • L'intersuola in schiuma con intagli di flessione offre comfort e libertà di movimento.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore/Multicolore
  • Stile: DM1182-991
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (14)

5 stelle

  • KG custom 96s

    keving318764108

    I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire

  • Bryantfa190c7d01f646c892183d187946c24c

    Awesome shoe pattern is awesome

  • SimmH550387323

    I love being able to customize my shoes, I get a lot of compliments on having one of a kind thank you for the customization options

Scarpa personalizzabile Nike Air Max 95 By You - Uomo

Nike Air Max 95 By You

CHF 240

Ulteriori informazioni

    Questo è un prodotto personalizzato. Gli ordini di prodotti personalizzati possono essere annullati solo entro 15 minuti e non possono essere restituiti, a meno che l'articolo non sia difettoso.

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