Scarpa personalizzabile Nike Air Max 90 By You – Donna

Nike Air Max 90 By You
Scarpa personalizzabile – Donna
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Vuoi un look monocromatico o preferisci uno stile sportivo con una marcia in più? AM90 fa sempre al caso tuo. Personalizza tutto, dai colori ai materiali, per un design che è davvero solo tuo.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: HQ3712-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Air Max 90 By You
Vuoi un look monocromatico o preferisci uno stile sportivo con una marcia in più? AM90 fa sempre al caso tuo. Personalizza tutto, dai colori ai materiali, per un design che è davvero solo tuo.
Scegli la base
Scegli tra pelle all-over o un mix di pelle e mesh per un look multistrato. In entrambi i casi, la tomaia sarà confortevole e resistente.
A tutto colore
Quando si tratta di colori, le opzioni sono molteplici. Scegli tra classico stile sportivo e tocchi di colore stagionali.
Personalizzala
Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Personalizza le tue scarpe con un massimo di 8 caratteri sulla parte superiore della linguetta.
Altri vantaggi
- Originariamente progettata per il running ad alto livello, l'ammortizzazione visibile Air porta la storia del comfort ai tuoi piedi.
- Il battistrada in gomma con motivo waffle offre trazione, resistenza e uno stile ispirato alla leggenda.
Dettagli prodotto
- I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.
- Rendi uniche le tue scarpe con una scritta personalizzabile. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.
- Con il nostro builder 3D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con design di qualsiasi tipo.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: HQ3712-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Max 90
Gli anni Novanta sono stati un punto di svolta per la cultura, l'arte, la musica, la moda e le sneakers. Air Max ha giocato un ruolo chiave in questo movimento. Con un'ammortizzazione Air ancora più esposta e una nuova colorway di grande impatto, soprannominata "Infrared", il suo design rivoluzionario ha fatto nascere il mito del modello 90. Molto di più di una semplice scarpa da running, Air Max è diventata una pietra miliare dello streetwear.
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Nike Air Max 90 By You
Ulteriori informazioni
Questo è un prodotto personalizzato. Gli ordini di prodotti personalizzati possono essere annullati solo entro 15 minuti e non possono essere restituiti, a meno che l'articolo non sia difettoso.