Scarpa personalizzabile Nike Air Force 1 Low By You - Uomo

Questa AF1 è tutta incentrata sui dettagli. Personalizza l'etichetta, i lacci e la placchetta e non dimenticare di lasciare il segno con un testo personale sulla backtab. Tra otto scelte di colori e ulteriori opzioni in gomma e semitrasparenti per la suola, questo modello è destinato a essere unico nel suo genere, proprio come te.

Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore

Stile: HF0659-900

Paese/regione di origine: Cina, Vietnam