Scarpa Nike Dunk Low Retro - Uomo

Colors run
ThomasW409627958
Shoe looks good at first. Black color bleeds onto white really easily and makes the shoe look messy
Puoi sempre contare su un classico. Dunk Low unisce l'iconico design in blocchi di colore, materiali pregiati e un'imbottitura morbida per un comfort rivoluzionario. Le possibilità sono infinite: come indosserai le tue Dunk?<
Nike Dunk Low Retro
Puoi sempre contare su un classico. Dunk Low unisce l'iconico design in blocchi di colore, materiali pregiati e un'imbottitura morbida per un comfort rivoluzionario. Le possibilità sono infinite: come indosserai le tue Dunk?<
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
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3 stelle
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Shoe looks good at first. Black color bleeds onto white really easily and makes the shoe look messy
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