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Scarpa Nike Dunk Low Retro - Uomo - Bronze Eclipse/Pale Ivory/Pale Vanilla/Nero

Nike Dunk Low Retro

Scarpa – Uomo

CHF 135
Scarpa Nike Dunk Low Retro - Uomo - Bronze Eclipse/Pale Ivory/Pale Vanilla/Nero
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Puoi sempre contare su un classico. Dunk Low unisce l'iconico design in blocchi di colore, materiali pregiati e un'imbottitura morbida per un comfort rivoluzionario. Le possibilità sono infinite: come indosserai le tue Dunk?<


  • Colore mostrato in foto: Bronze Eclipse/Pale Ivory/Pale Vanilla/Nero
  • Stile: IM4414-200
  • Paese/regione di origine: Indonesia, Vietnam

Nike Dunk Low Retro

CHF 135

Puoi sempre contare su un classico. Dunk Low unisce l'iconico design in blocchi di colore, materiali pregiati e un'imbottitura morbida per un comfort rivoluzionario. Le possibilità sono infinite: come indosserai le tue Dunk?<

Vantaggi

  • La tomaia in pelle si ammorbidisce e acquisisce un tocco vintage con l'utilizzo.
  • L'intersuola in schiuma offre ammortizzazione e leggerezza.
  • Il battistrada in gomma con i classici punti di torsione assicura resistenza, trazione e uno stile leggendario.

Dettagli prodotto

  • Inserti traforati sulla punta
  • Colore mostrato in foto: Bronze Eclipse/Pale Ivory/Pale Vanilla/Nero
  • Stile: IM4414-200
  • Paese/regione di origine: Indonesia, Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

3 stelle

  • Colors run

    ThomasW409627958

    Shoe looks good at first. Black color bleeds onto white really easily and makes the shoe look messy

Scarpa Nike Dunk Low Retro - Uomo

Nike Dunk Low Retro

CHF 135

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