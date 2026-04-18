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Scarpa Nike Dunk Low Retro SE – Uomo - Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Bianco

Nike Dunk Low Retro SE

Scarpa – Uomo

30% di sconto
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Dunk Low Retro unisce materiali pregiati e morbida imbottitura per un comfort rivoluzionario. Le possibilità sono infinite: come indosserai le tue Dunk?<


  • Colore mostrato in foto: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Bianco
  • Stile: II7078-200
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Nike Dunk Low Retro SE

30% di sconto

Dunk Low Retro unisce materiali pregiati e morbida imbottitura per un comfort rivoluzionario. Le possibilità sono infinite: come indosserai le tue Dunk?<

Vantaggi

  • La tomaia si ammorbidisce e acquisisce un tocco vintage con l'utilizzo.
  • L'intersuola in schiuma offre ammortizzazione e leggerezza.
  • Il battistrada in gomma con classico punto di torsione aggiunge resistenza, trazione e uno stile ispirato alla tradizione.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Bianco
  • Stile: II7078-200
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • stef1508

    Super modèle, très confortable et stylé

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