Scarpa Nike Court Vision Low Suede – Uomo

Nike Court Vision Low Suede
Scarpa – Uomo
Ti piace lo stile old-school del basket anni Ottanta? Ti presentiamo Court Vision. Il mix di pelle e pelle scamosciata si unisce alla suola preformata in gomma per offrirti un comfort costante, ispirato alle silhouette più iconiche del passato.
- Colore mostrato in foto: Phantom/Cream II
- Stile: IO0461-001
- Paese/regione di origine: India
Nike Court Vision Low Suede
Ti piace lo stile old-school del basket anni Ottanta? Ti presentiamo Court Vision. Il mix di pelle e pelle scamosciata si unisce alla suola preformata in gomma per offrirti un comfort costante, ispirato alle silhouette più iconiche del passato.
Vantaggi
- La tomaia in vera pelle e pelle sintetica acquisisce un tocco vintage con l'utilizzo.
- Gli inserti traforati sui lati e sulla punta offrono una traspirabilità ideale.
- La suola preformata in gomma dona resistenza e trazione.
Dettagli prodotto
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Colore mostrato in foto: Phantom/Cream II
- Stile: IO0461-001
- Paese/regione di origine: India
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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