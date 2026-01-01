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Scarpa Nike Air Rift – Donna - Light Khaki/Light Army

Nike Air Rift

Scarpa – Donna

CHF 150
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Se cerchi una scarpa che regali una sensazione barefoot, Air Rift fa al caso tuo. Le fascette regolabili permettono di indossare facilmente questo modello slip-toe. Inoltre, grazie all'ammortizzazione Air nel tallone, ti sembrerà davvero di camminare a piedi nudi.


  • Colore mostrato in foto: Light Khaki/Light Army
  • Stile: IV6043-229
  • Paese/regione di origine: India

Nike Air Rift

CHF 150

Se cerchi una scarpa che regali una sensazione barefoot, Air Rift fa al caso tuo. Le fascette regolabili permettono di indossare facilmente questo modello slip-toe. Inoltre, grazie all'ammortizzazione Air nel tallone, ti sembrerà davvero di camminare a piedi nudi.

Vantaggi

  • Tomaia in vera pelle scamosciata e tessuto per una sensazione di morbidezza e comfort.
  • Le fascette con chiusura a strappo consentono di personalizzare la calzata.
  • L'unità Nike Air nel tallone si unisce all'intersuola in schiuma per offrire una morbidezza ideale.
  • I dettagli in gomma sulla suola e il battistrada robusto offrono più resistenza e trazione.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Chiusura a strappo
  • Colore mostrato in foto: Light Khaki/Light Army
  • Stile: IV6043-229
  • Paese/regione di origine: India

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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