Scarpa Nike Air Rift – Donna

Nike Air Rift
Scarpa – Donna
Se cerchi una scarpa che regali una sensazione barefoot, Air Rift fa al caso tuo. Le fascette regolabili permettono di indossare facilmente questo modello slip-toe. Inoltre, grazie all'ammortizzazione Air nel tallone, ti sembrerà davvero di camminare a piedi nudi.
- Colore mostrato in foto: Light Khaki/Light Army
- Stile: IV6043-229
- Paese/regione di origine: India
Nike Air Rift
Se cerchi una scarpa che regali una sensazione barefoot, Air Rift fa al caso tuo. Le fascette regolabili permettono di indossare facilmente questo modello slip-toe. Inoltre, grazie all'ammortizzazione Air nel tallone, ti sembrerà davvero di camminare a piedi nudi.
Vantaggi
- Tomaia in vera pelle scamosciata e tessuto per una sensazione di morbidezza e comfort.
- Le fascette con chiusura a strappo consentono di personalizzare la calzata.
- L'unità Nike Air nel tallone si unisce all'intersuola in schiuma per offrire una morbidezza ideale.
- I dettagli in gomma sulla suola e il battistrada robusto offrono più resistenza e trazione.
Dettagli prodotto
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Chiusura a strappo
- Colore mostrato in foto: Light Khaki/Light Army
- Stile: IV6043-229
- Paese/regione di origine: India
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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