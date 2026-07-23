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Scarpa Nike Air Max Plus – Uomo - Nero/Antracite/Pink Foam/Bianco

Nike Air Max Plus

Scarpa – Uomo

30% di sconto
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Mostra la tua grinta con Air Max Plus. La sua iconica gabbia dona uno stile d'impatto, mentre il mesh traspirante mantiene la pelle fresca. Dotata di ammortizzazione a vista, è pensata per celebrare il tuo stile irriverente nel comfort.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Antracite/Pink Foam/Bianco
  • Stile: IU7540-001
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Nike Air Max Plus

30% di sconto

Mostra la tua grinta con Air Max Plus. La sua iconica gabbia dona uno stile d'impatto, mentre il mesh traspirante mantiene la pelle fresca. Dotata di ammortizzazione a vista, è pensata per celebrare il tuo stile irriverente nel comfort.

Vantaggi

  • La tomaia in mesh con dettagli in pelle sintetica è resistente e traspirante.
  • L'arco plantare sull'area mediale offre un supporto ideale.
  • Le unità Nike Air offrono ammortizzazione e leggerezza.
  • Il battistrada in gomma offre trazione e resistenza.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Colore mostrato in foto: Nero/Antracite/Pink Foam/Bianco
  • Stile: IU7540-001
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (2)

5 stelle

  • Ruben3fee08d75b704c0ca84babbcca615482

    Alles top, Nike fällt bischen kleiner aus, deshalb habe jetzt eine Größe größer bestellt

  • speakers d'exception

    RobertC576708890

    Belles et confortables,un rêve devenu réalité

Scarpa Nike Air Max Plus – Uomo

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