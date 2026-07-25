 
immagine 1 di 8
Scarpa Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" – Uomo - Nero/Chrome/Gamma Blue

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

Scarpa – Uomo

CHF 220
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure

Mostra la tua grinta con Air Max Plus. La sua iconica gabbia dona uno stile d'impatto, mentre il mesh traspirante mantiene la pelle fresca. Questa elegante colorway aggiunge un tocco in più con la grafica dello scorpione sulla linguetta. Dotata di ammortizzazione a vista, è pensata per celebrare il tuo stile nel comfort.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Chrome/Gamma Blue
  • Stile: IM9624-001
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

CHF 220

Mostra la tua grinta con Air Max Plus. La sua iconica gabbia dona uno stile d'impatto, mentre il mesh traspirante mantiene la pelle fresca. Questa elegante colorway aggiunge un tocco in più con la grafica dello scorpione sulla linguetta. Dotata di ammortizzazione a vista, è pensata per celebrare il tuo stile nel comfort.

Vantaggi

  • La tomaia in tessuto con dettagli in pelle sintetica è resistente e traspirante.
  • L'arco plantare sull'area mediale offre un supporto ideale.
  • Le unità Nike Air offrono ammortizzazione e leggerezza.
  • Il battistrada in gomma offre trazione e resistenza.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Colore mostrato in foto: Nero/Chrome/Gamma Blue
  • Stile: IM9624-001
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

1 stella

  • AdemY721434952

    Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh

Scarpa Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" – Uomo

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

CHF 220

Completa il look

Item 3 of 5