Scarpa Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" – Uomo

AdemY721434952
Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh
Mostra la tua grinta con Air Max Plus. La sua iconica gabbia dona uno stile d'impatto, mentre il mesh traspirante mantiene la pelle fresca. Questa elegante colorway aggiunge un tocco in più con la grafica dello scorpione sulla linguetta. Dotata di ammortizzazione a vista, è pensata per celebrare il tuo stile nel comfort.
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"
Mostra la tua grinta con Air Max Plus. La sua iconica gabbia dona uno stile d'impatto, mentre il mesh traspirante mantiene la pelle fresca. Questa elegante colorway aggiunge un tocco in più con la grafica dello scorpione sulla linguetta. Dotata di ammortizzazione a vista, è pensata per celebrare il tuo stile nel comfort.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
1 stella
AdemY721434952
Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"