Scarpa Nike Air Max Plus 3 – Uomo

Shaun486074880
Love the style and very comfortable
Questa Air Max Plus 3 rende omaggio alla leggenda con dettagli discreti che richiamano i modelli precedenti. L'ammortizzazione in schiuma e le unità Max Air offrono elasticità e comfort collaudati a ogni passo. Le linee di design d'ispirazione futuristica e i dettagli d'impatto proiettano questa scarpa nel presente con uno stile che cattura l'attenzione.
Nike Air Max Plus 3
Questa Air Max Plus 3 rende omaggio alla leggenda con dettagli discreti che richiamano i modelli precedenti. L'ammortizzazione in schiuma e le unità Max Air offrono elasticità e comfort collaudati a ogni passo. Le linee di design d'ispirazione futuristica e i dettagli d'impatto proiettano questa scarpa nel presente con uno stile che cattura l'attenzione.
La rivoluzionaria tecnologia Air ha fatto la sua prima apparizione nelle scarpe Nike nel 1978. Il 1987 ha segnato il debutto di Air Max 1, primo modello con tecnologia Air a vista nel tallone, che offre l'opportunità non solo di sentire l'ammortizzazione Air, ma anche di vederla in azione. Da allora, le scarpe Air Max di nuova generazione sono diventate un grande successo tra atleti, atlete e collezionisti. Offrono esclusive combinazioni cromatiche e un'ammortizzazione leggera e affidabile.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.5 stelle
Shaun486074880
Love the style and very comfortable
All purpose
sheldonf125882624
Comfortable smart love the style can all purpose trainer can't go wrong getting this one
AudreyV484741058
Super belle, elles sont hyper confortables
Nike Air Max Plus 3