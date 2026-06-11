Scarpa Nike Air Max Plus 3 – Uomo

Nike Air Max Plus 3

CHF 220

Questa Air Max Plus 3 rende omaggio alla leggenda con dettagli discreti che richiamano i modelli precedenti. L'ammortizzazione in schiuma e le unità Max Air offrono elasticità e comfort collaudati a ogni passo. Le linee di design d'ispirazione futuristica e i dettagli d'impatto proiettano questa scarpa nel presente con uno stile che cattura l'attenzione.

Vantaggi La pelle sintetica e il mesh fresco sulla tomaia offrono traspirabilità, supporto e resistenza.

Originariamente concepite per il running ad alte prestazioni, le unità Max Air su tallone e avampiede donano ammortizzazione e leggerezza.

I dettagli in plastica lucida sulla punta aggiungono lucentezza e resistenza al tuo look.

Il battistrada in gomma offre una maggiore trazione.

Dettagli prodotto Colore mostrato in foto: Nero/Smoke Grey

Stile: IF6319-001

Paese/regione di origine: Vietnam