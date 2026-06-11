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Valutazione alta
Scarpa Nike Air Max Plus 3 – Uomo - Nero/Smoke Grey

Nike Air Max Plus 3

Scarpa – Uomo

CHF 220
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Questa Air Max Plus 3 rende omaggio alla leggenda con dettagli discreti che richiamano i modelli precedenti. L'ammortizzazione in schiuma e le unità Max Air offrono elasticità e comfort collaudati a ogni passo. Le linee di design d'ispirazione futuristica e i dettagli d'impatto proiettano questa scarpa nel presente con uno stile che cattura l'attenzione.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Smoke Grey
  • Stile: IF6319-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Air Max Plus 3

CHF 220

Questa Air Max Plus 3 rende omaggio alla leggenda con dettagli discreti che richiamano i modelli precedenti. L'ammortizzazione in schiuma e le unità Max Air offrono elasticità e comfort collaudati a ogni passo. Le linee di design d'ispirazione futuristica e i dettagli d'impatto proiettano questa scarpa nel presente con uno stile che cattura l'attenzione.

Vantaggi

  • La pelle sintetica e il mesh fresco sulla tomaia offrono traspirabilità, supporto e resistenza.
  • Originariamente concepite per il running ad alte prestazioni, le unità Max Air su tallone e avampiede donano ammortizzazione e leggerezza.
  • I dettagli in plastica lucida sulla punta aggiungono lucentezza e resistenza al tuo look.
  • Il battistrada in gomma offre una maggiore trazione.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Nero/Smoke Grey
  • Stile: IF6319-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Origini di Nike Air Max

La rivoluzionaria tecnologia Air ha fatto la sua prima apparizione nelle scarpe Nike nel 1978. Il 1987 ha segnato il debutto di Air Max 1, primo modello con tecnologia Air a vista nel tallone, che offre l'opportunità non solo di sentire l'ammortizzazione Air, ma anche di vederla in azione. Da allora, le scarpe Air Max di nuova generazione sono diventate un grande successo tra atleti, atlete e collezionisti. Offrono esclusive combinazioni cromatiche e un'ammortizzazione leggera e affidabile.

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (20)

4.5 stelle

  • Shaun486074880

    Love the style and very comfortable

  • All purpose

    sheldonf125882624

    Comfortable smart love the style can all purpose trainer can't go wrong getting this one

  • AudreyV484741058

    Super belle, elles sont hyper confortables

Scarpa Nike Air Max Plus 3 – Uomo

Nike Air Max Plus 3

CHF 220

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