triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 10
Scarpa Nike Air Max 95 Big Bubble – Uomo - Nero/Pure Platinum/Wolf Grey/Bianco

Nike Air Max 95 Big Bubble

Scarpa – Uomo

CHF 220
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure

Originariamente ispirata all'anatomia umana e all'estetica dell'atletica anni Novanta, Air Max 95 presenta un esclusivo design ondulato. Questa versione abbina materiali misti e ammortizzazione a vista in un look a strati con un comfort incredibile.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Pure Platinum/Wolf Grey/Bianco
  • Stile: IV5767-003
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Nike Air Max 95 Big Bubble

CHF 220

Originariamente ispirata all'anatomia umana e all'estetica dell'atletica anni Novanta, Air Max 95 presenta un esclusivo design ondulato. Questa versione abbina materiali misti e ammortizzazione a vista in un look a strati con un comfort incredibile.

Vantaggi

  • Questo modello si ispira all'anatomia umana: l'intersuola e la suola rappresentano la colonna vertebrale, gli inserti superiori ricordano i muscoli, mentre i lacci simboleggiano le costole.
  • La tomaia in vera pelle, pelle sintetica e tessuto crea un'estetica multistrato pensata per durare nel tempo.
  • L'unità Max Air a vista offre ammortizzazione e leggerezza.
  • Gli intagli di flessione nell'intersuola/suola offrono la massima libertà di movimento.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Colore mostrato in foto: Nero/Pure Platinum/Wolf Grey/Bianco
  • Stile: IV5767-003
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (3)

5 stelle

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Definitely recommend!

    joela879172826

    As an avid 95’ collector these are are a new fav. So clean and pristine looking and for me super comfortable! Feels like my feet are being incubated and kept firmly.

  • Nice

    robertb957734140

    Love these shoes.. 15 pairs..yes I wear them all

Scarpa Nike Air Max 95 Big Bubble – Uomo

Nike Air Max 95 Big Bubble

CHF 220

Completa il look

Item 3 of 4