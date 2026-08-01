Scarpa Nike Air Max 95 Big Bubble – Uomo

Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Originariamente ispirata all'anatomia umana e all'estetica dell'atletica anni Novanta, Air Max 95 presenta un esclusivo design ondulato. Questa versione abbina materiali misti e ammortizzazione a vista in un look a strati con un comfort incredibile.
Nike Air Max 95 Big Bubble
Originariamente ispirata all'anatomia umana e all'estetica dell'atletica anni Novanta, Air Max 95 presenta un esclusivo design ondulato. Questa versione abbina materiali misti e ammortizzazione a vista in un look a strati con un comfort incredibile.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Definitely recommend!
joela879172826
As an avid 95’ collector these are are a new fav. So clean and pristine looking and for me super comfortable! Feels like my feet are being incubated and kept firmly.
Nice
robertb957734140
Love these shoes.. 15 pairs..yes I wear them all
Nike Air Max 95 Big Bubble