Scarpa Nike Air Max 90 – Uomo

Nike Air Max 90
Scarpa – Uomo
Air Max 90 resta fedele alle proprie origini da running grazie all'iconica suola waffle, mentre strati esterni cuciti e dettagli testurizzati creano il look anni Novanta che ami da sempre. Rifinita con colori facili da abbinare, l'ammortizzazione a vista aggiunge comfort al tuo viaggio.
- Colore mostrato in foto: Bianco/Aurora Blue/Bianco
- Stile: IZ2746-100
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Air Max 90
Air Max 90 resta fedele alle proprie origini da running grazie all'iconica suola waffle, mentre strati esterni cuciti e dettagli testurizzati creano il look anni Novanta che ami da sempre. Rifinita con colori facili da abbinare, l'ammortizzazione a vista aggiunge comfort al tuo viaggio.
Vantaggi
- Sulla tomaia in pelle vera e sintetica si sovrappongono strati esterni in materiale sintetico per dare vita a un effetto multistrato intramontabile.
- Morbida e confortevole, l'ammortizzazione Max Air offre la giusta dose di supporto.
- Il battistrada in gomma con motivo waffle offre trazione, resistenza e uno stile ispirato alla leggenda.
Dettagli prodotto
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Colore mostrato in foto: Bianco/Aurora Blue/Bianco
- Stile: IZ2746-100
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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