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Scarpa Nike Air Max 90 – Uomo - Bianco/Aurora Blue/Bianco

Nike Air Max 90

Scarpa – Uomo

CHF 185
Scarpa Nike Air Max 90 – Uomo - Bianco/Aurora Blue/Bianco
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Air Max 90 resta fedele alle proprie origini da running grazie all'iconica suola waffle, mentre strati esterni cuciti e dettagli testurizzati creano il look anni Novanta che ami da sempre. Rifinita con colori facili da abbinare, l'ammortizzazione a vista aggiunge comfort al tuo viaggio.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Aurora Blue/Bianco
  • Stile: IZ2746-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Air Max 90

CHF 185

Air Max 90 resta fedele alle proprie origini da running grazie all'iconica suola waffle, mentre strati esterni cuciti e dettagli testurizzati creano il look anni Novanta che ami da sempre. Rifinita con colori facili da abbinare, l'ammortizzazione a vista aggiunge comfort al tuo viaggio.

Vantaggi

  • Sulla tomaia in pelle vera e sintetica si sovrappongono strati esterni in materiale sintetico per dare vita a un effetto multistrato intramontabile.
  • Morbida e confortevole, l'ammortizzazione Max Air offre la giusta dose di supporto.
  • Il battistrada in gomma con motivo waffle offre trazione, resistenza e uno stile ispirato alla leggenda.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Aurora Blue/Bianco
  • Stile: IZ2746-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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