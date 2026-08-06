Scarpa Nike Air Force 1 '07 – Uomo

Belle
LucaM736848825
Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano
Confortevole, resistente e intramontabile: non per niente, è la numero 1. Air Force 1 unisce una silhouette classica alla pelle vera e sintetica per regalarti un look essenziale ed elegante.
Nike Air Force 1 '07
Confortevole, resistente e intramontabile: non per niente, è la numero 1. Air Force 1 unisce una silhouette classica alla pelle vera e sintetica per regalarti un look essenziale ed elegante.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Belle
LucaM736848825
Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano
Farbdetails sind klasse.
PhilippS849606234
Klasse Schuh mit diskreten Details. Bequem wie immer.
Nike Air Force 1 '07