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Scarpa Nike Air Force 1 '07 – Uomo - Bianco/Fir/Cool Grey/Cool Grey

Nike Air Force 1 '07

Scarpa – Uomo

CHF 135
Scarpa Nike Air Force 1 '07 – Uomo - Bianco/Fir/Cool Grey/Cool Grey
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Confortevole, resistente e intramontabile: non per niente, è la numero 1. Air Force 1 unisce una silhouette classica alla pelle vera e sintetica per regalarti un look essenziale ed elegante.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Stile: IX0349-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Air Force 1 '07

CHF 135

Confortevole, resistente e intramontabile: non per niente, è la numero 1. Air Force 1 unisce una silhouette classica alla pelle vera e sintetica per regalarti un look essenziale ed elegante.

Vantaggi

  • La tomaia in vera pelle e pelle sintetica con punta traforata offre traspirabilità e comfort.
  • L'unità Nike Air dona ammortizzazione e leggerezza.
  • Il battistrada in gomma presenta i classici punti di torsione per garantire resistenza e trazione.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Stile: IX0349-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (2)

5 stelle

  • Belle

    LucaM736848825

    Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano

  • Farbdetails sind klasse.

    PhilippS849606234

    Klasse Schuh mit diskreten Details. Bequem wie immer.

Scarpa Nike Air Force 1 '07 – Uomo

Nike Air Force 1 '07

CHF 135

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