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Scarpa Nike Air Force 1 '07 Edge – Uomo - Bianco/Argento metallizzato/Bianco

Nike Air Force 1 '07 Edge

Scarpa – Uomo

CHF 150
Scarpa Nike Air Force 1 '07 Edge – Uomo - Bianco/Argento metallizzato/Bianco
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Confortevole, resistente e intramontabile: non per niente, è la numero 1. Questa Air Force 1 dona al tuo look un tocco di stile in più abbinando la pelle increspata a un'appliqué a forma di stella e a una placchetta argentata.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Argento metallizzato/Bianco
  • Stile: IM5750-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Air Force 1 '07 Edge

CHF 150

Confortevole, resistente e intramontabile: non per niente, è la numero 1. Questa Air Force 1 dona al tuo look un tocco di stile in più abbinando la pelle increspata a un'appliqué a forma di stella e a una placchetta argentata.

Vantaggi

  • La tomaia in pelle con punta traforata è traspirante e confortevole.
  • L'unità Nike Air offre ammortizzazione e leggerezza.
  • Il battistrada in gomma presenta i classici punti di torsione per offrire resistenza e trazione.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Collare imbottito
  • Placchetta argento metallizzato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Argento metallizzato/Bianco
  • Stile: IM5750-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (2)

5 stelle

  • Will always be a go to classic in all white.

    AhmedH321107780

    Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!

  • Chris254503625

    You just gotta love these shoes.

Scarpa Nike Air Force 1 '07 Edge – Uomo

Nike Air Force 1 '07 Edge

CHF 150

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