Scarpa da trail running Nike ACG Pegasus Trail – Uomo

BOOM!!
melc158555828
Just what I needed for my walks and runs on questionable pavement used by construction crews in a new housing development. These are comfortable and light and definitely get the job done!
Materiali riciclati
Nike ACG Pegasus Trail
Corri per chilometri grazie al comfort ammortizzato e a una trazione aderente.
Una scarpa pensata per il trail running con la reattività che già conosci su strada. È proprio per questo che abbiamo creato Nike ACG Pegasus Trail: per aiutarti a percorrere chilometri di paesaggi meravigliosi nel massimo comfort grazie all'ammortizzazione. Ci siamo sincerati che la scarpa offrisse l'aderenza necessaria su terreni bagnati. E la calzata? Un avampiede più ampio offre alle dita più spazio per muoversi.
Testata e affidabile, la tomaia in leggero mesh tecnico combina resistenza e traspirabilità.
Questa versione di Peg Trail contiene più schiuma ReactX rispetto a prima. La maggiore altezza dello stack offre ritorno di energia e una sensazione di reattività e stabilità.
Affronta trail bagnati e terreni tecnici: questa generazione di All Terrain Compound (ATC) di Nike ti offre una trazione maggiore rispetto alle versioni precedenti.
In salita o in discesa, abbiamo aggiunto spazio extra sulla punta e sull'avampiede per donare il giusto comfort chilometro dopo chilometro. Un design più ampio dona maggiore stabilità sui sentieri tecnici.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.7 stelle
BOOM!!
melc158555828
Just what I needed for my walks and runs on questionable pavement used by construction crews in a new housing development. These are comfortable and light and definitely get the job done!
love these shoes!
Geraldd3ad1c35c3784d4db456d49e2e2e2169
been running in mostly Nike Pegasus for 40 yrs, this shoe is the best version of Pegasus yet! perfect shoe string length, glides on and off, cushions but solid, tracks level and straight , perfect toe box width.
Awesome Color!
William828921382
Great shoe! Will probably buy another pair in a different color. Purchased to have a comfortable shoe to wear while shooting sporting clays (Shotgun sports). Needed something that would be wearable on dirt/dust trails and outdoor terrain but still look stylish.
Nike ACG Pegasus Trail
Per
Terreno
Ammortizzazione
Peso della scarpa
Differenziale
Peso della scarpa
Circa 305 g (misura da uomo 44)
Differenziale
8 mm
Powered by
Schiuma ReactX e gomma Nike Trail All Terrain Compound (ATC)
Liam Meirow
Atleta ACG, record di tempo migliore su Wildwood Trail