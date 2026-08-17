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Valutazione alta
Scarpa da trail running Nike ACG Pegasus Trail – Uomo - Nero/Antracite/Summit White

Materiali riciclati

Nike ACG Pegasus Trail

Scarpa da trail running – Uomo

CHF 170
Nero/Antracite/Summit White
Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
Summit White/Phantom/Safety Orange/Nero
Baltic Blue/Light Orewood Brown/Ironstone/Summit White
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Jade Horizon/Light Silver/Safety Orange/Phantom
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  • Colore mostrato in foto: Nero/Antracite/Summit White
  • Stile: HV8116-001
  • Paese/regione di origine: Cina

Nike ACG Pegasus Trail

CHF 170

Corri per chilometri grazie al comfort ammortizzato e a una trazione aderente.

Una scarpa pensata per il trail running con la reattività che già conosci su strada. È proprio per questo che abbiamo creato Nike ACG Pegasus Trail: per aiutarti a percorrere chilometri di paesaggi meravigliosi nel massimo comfort grazie all'ammortizzazione. Ci siamo sincerati che la scarpa offrisse l'aderenza necessaria su terreni bagnati. E la calzata? Un avampiede più ampio offre alle dita più spazio per muoversi.

Tomaia in mesh tecnico

Testata e affidabile, la tomaia in leggero mesh tecnico combina resistenza e traspirabilità.

Intersuola in schiuma ReactX

Questa versione di Peg Trail contiene più schiuma ReactX rispetto a prima. La maggiore altezza dello stack offre ritorno di energia e una sensazione di reattività e stabilità.

Suola con trazione elevata

Affronta trail bagnati e terreni tecnici: questa generazione di All Terrain Compound (ATC) di Nike ti offre una trazione maggiore rispetto alle versioni precedenti.

Punta riprogettata

In salita o in discesa, abbiamo aggiunto spazio extra sulla punta e sull'avampiede per donare il giusto comfort chilometro dopo chilometro. Un design più ampio dona maggiore stabilità sui sentieri tecnici.

Dettagli prodotto

  • Peso: 305 g (misura da uomo 44)
  • Differenziale: 8 mm
  • Colore mostrato in foto: Nero/Antracite/Summit White
  • Stile: HV8116-001
  • Paese/regione di origine: Cina

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (46)

4.7 stelle

  • BOOM!!

    melc158555828

    Just what I needed for my walks and runs on questionable pavement used by construction crews in a new housing development. These are comfortable and light and definitely get the job done!

  • love these shoes!

    Geraldd3ad1c35c3784d4db456d49e2e2e2169

    been running in mostly Nike Pegasus for 40 yrs, this shoe is the best version of Pegasus yet! perfect shoe string length, glides on and off, cushions but solid, tracks level and straight , perfect toe box width.

  • Awesome Color!

    William828921382

    Great shoe! Will probably buy another pair in a different color. Purchased to have a comfortable shoe to wear while shooting sporting clays (Shotgun sports). Needed something that would be wearable on dirt/dust trails and outdoor terrain but still look stylish.

Scarpa da trail running Nike ACG Pegasus Trail – Uomo

Nike ACG Pegasus Trail

CHF 170

Aderenza e comfort per qualsiasi superficie. Per dare il massimo in ogni situazione.

Per

Trail running

Terreno

Moderatamente tecnico

Ammortizzazione

Reattività

Peso della scarpa

Circa 305 g (misura da uomo 44)

Differenziale

8 mm

Specifiche tecniche

Peso della scarpa

Circa 305 g (misura da uomo 44)

Differenziale

8 mm

Powered by

Schiuma ReactX e gomma Nike Trail All Terrain Compound (ATC)

Caratteristiche ad alte prestazioni

  • Suola con trazione elevata

    Affronta trail bagnati e terreni tecnici: questa generazione di All Terrain Compound (ATC) di Nike ti offre una trazione maggiore rispetto alle versioni precedenti.

  • Intersuola in schiuma ReactX

    Questa versione di Peg Trail contiene più schiuma ReactX rispetto a prima. La maggiore altezza dello stack offre ritorno di energia e una sensazione di reattività e stabilità.

  • Punta riprogettata

    In salita o in discesa, abbiamo aggiunto spazio extra sulla punta e sull'avampiede per donare il giusto comfort chilometro dopo chilometro. Un design più ampio dona maggiore stabilità sui trail tecnici.

  • Tomaia in mesh tecnico

    Testata e affidabile, la tomaia in leggero mesh tecnico combina resistenza e traspirabilità.

Liam Meirow

"Resistenza? C'è. Comfort? C'è. Velocità? C'è anche quella. Per me, le tre caratteristiche perfette di una scarpa."

Liam Meirow

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