Scarpa da trail running Nike ACG Pegasus Trail – Uomo

Nike ACG Pegasus Trail

CHF 170

Corri per chilometri grazie al comfort ammortizzato e a una trazione aderente.

Una scarpa pensata per il trail running con la reattività che già conosci su strada. È proprio per questo che abbiamo creato Nike ACG Pegasus Trail: per aiutarti a percorrere chilometri di paesaggi meravigliosi nel massimo comfort grazie all'ammortizzazione. Ci siamo sincerati che la scarpa offrisse l'aderenza necessaria su terreni bagnati. E la calzata? Un avampiede più ampio offre alle dita più spazio per muoversi.

Tomaia in mesh tecnico Testata e affidabile, la tomaia in leggero mesh tecnico combina resistenza e traspirabilità. Intersuola in schiuma ReactX Questa versione di Peg Trail contiene più schiuma ReactX rispetto a prima. La maggiore altezza dello stack offre ritorno di energia e una sensazione di reattività e stabilità. Suola con trazione elevata Affronta trail bagnati e terreni tecnici: questa generazione di All Terrain Compound (ATC) di Nike ti offre una trazione maggiore rispetto alle versioni precedenti. Punta riprogettata In salita o in discesa, abbiamo aggiunto spazio extra sulla punta e sull'avampiede per donare il giusto comfort chilometro dopo chilometro. Un design più ampio dona maggiore stabilità sui sentieri tecnici.