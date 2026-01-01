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Scarpa da calcio per terreni compatti Nike Phantom 6 High Elite - Burgundy Crush/Fossil/University Red

Nike United Phantom 6 High Elite

Scarpa da calcio per terreni compatti

29% di sconto
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Supera i limiti in campo con Nike United Phantom 6 Elite. Pensata per giocatori dalla precisione micidiale come Sophia Wilson e Deyna Castellanos, presenta il rivoluzionario Gripknit per favorire tiri precisi e un piatto suola Nike Cyclone 360 perfezionato per cambi di direzione aggressivi.


  • Colore mostrato in foto: Burgundy Crush/Fossil/University Red
  • Stile: IO8445-661
  • Paese/regione di origine: Bosnia ed Erzegovina, Italia

Nike United Phantom 6 High Elite

29% di sconto

Supera i limiti in campo con Nike United Phantom 6 Elite. Pensata per giocatori dalla precisione micidiale come Sophia Wilson e Deyna Castellanos, presenta il rivoluzionario Gripknit per favorire tiri precisi e un piatto suola Nike Cyclone 360 perfezionato per cambi di direzione aggressivi.

Dentro il design

La collezione Nike United celebra atlete incredibilmente precise come Sophia Wilson e Deyna Castellanos. Abbiamo abbinato ricche tonalità Borgogna a grafiche ispirate alle stampe animalier per rappresentare il loro modo di attaccare in campo e andare oltre il possibile.

Tocco perfetto per tiri puliti

Nike Gripknit, un materiale che offre aderenza dove serve, è pensato per darti il controllo che serve per la massima precisione, oltre alla stessa aderenza sull'asciutto e sul bagnato.

Trazione in campo

Strategicamente posizionato sull'avampiede, il motivo di trazione circolare Cyclone 360 favorisce l'appoggio e le torsioni in velocità.

Fit naturale

Il telaio della scarpa offre una calzata più naturale, soprattutto sulla punta. Si adatta alla forma del piede e lo avvicina al pallone per tiri ancora più precisi. Il collare Dynamic Fit avvolge la caviglia in un morbido materiale Flyknit elasticizzato per una calzata stabile. Il sistema di allacciatura Ghost Lace copre i lacci una volta allacciati per limitare le distrazioni.

Dettagli prodotto

  • Ideale per campi asciutti in erba naturale
  • Sottopiede ammortizzato
  • Colore mostrato in foto: Burgundy Crush/Fossil/University Red
  • Stile: IO8445-661
  • Paese/regione di origine: Bosnia ed Erzegovina, Italia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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    Scarpa da calcio per terreni compatti Nike Phantom 6 High Elite

    Nike United Phantom 6 High Elite

    29% di sconto

    La texture aderente migliora la precisione in modo incredibile.

    Vantaggio

    Precisione

    Calzata

    Naturale

    Per

    Terreni compatti

    Livello

    Elite

    Novità

      • Tomaia in Tuned Gripknit aggiornata, che si adatta al piede e mantiene la sua aderenza microtesturizzata per un maggiore controllo di palla.
      • Struttura rinnovata con una punta più anatomica, più corta di 3 mm e più alta di 1 mm rispetto alle versioni Phantom precedenti.
      • Piatto suola Cyclone 360 migliorato per offrire ancora più comfort, senza compromettere l'agilità.

    Caratteristiche ad alte prestazioni

    • Tocco perfetto per tiri puliti

      Nike Gripknit è un materiale testurizzato che offre aderenza proprio dove serve. Il sistema di allacciatura Ghost Lacing offre un'area Gripknit più ampia per tiri più precisi.

    • Trazione rotazionale

      Il motivo di trazione circolare Cyclone 360 favorisce l'appoggio e le torsioni in velocità.

    • Calzata naturale

      La struttura aggiornata si adatta alla forma del piede e lo avvicina ancora di più al pallone. Il collare Dynamic Fit in Flyknit avvolge la caviglia in un morbido tessuto elasticizzato per una calzata stabile.

    Deyna Castellanos, precisione implacabile

    "Phantom si adatta in modo unico."

    Deyna Castellanos, precisione implacabile

    Attaccante, Portland Thorns FC, Stati Uniti

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