Scarpa da calcio per terreni compatti Nike Phantom 6 High Elite

Nike United Phantom 6 High Elite

CHF 234.99 CHF 330 29% di sconto

Supera i limiti in campo con Nike United Phantom 6 Elite. Pensata per giocatori dalla precisione micidiale come Sophia Wilson e Deyna Castellanos, presenta il rivoluzionario Gripknit per favorire tiri precisi e un piatto suola Nike Cyclone 360 perfezionato per cambi di direzione aggressivi.

Dentro il design

La collezione Nike United celebra atlete incredibilmente precise come Sophia Wilson e Deyna Castellanos. Abbiamo abbinato ricche tonalità Borgogna a grafiche ispirate alle stampe animalier per rappresentare il loro modo di attaccare in campo e andare oltre il possibile.

Tocco perfetto per tiri puliti

Nike Gripknit, un materiale che offre aderenza dove serve, è pensato per darti il controllo che serve per la massima precisione, oltre alla stessa aderenza sull'asciutto e sul bagnato.

Trazione in campo

Strategicamente posizionato sull'avampiede, il motivo di trazione circolare Cyclone 360 favorisce l'appoggio e le torsioni in velocità.

Fit naturale

Il telaio della scarpa offre una calzata più naturale, soprattutto sulla punta. Si adatta alla forma del piede e lo avvicina al pallone per tiri ancora più precisi. Il collare Dynamic Fit avvolge la caviglia in un morbido materiale Flyknit elasticizzato per una calzata stabile. Il sistema di allacciatura Ghost Lace copre i lacci una volta allacciati per limitare le distrazioni.