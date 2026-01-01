Scarpa da calcio multiterreno Nike Jr. Phantom 6 High Academy – Ragazzo/a

Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Scarpa da calcio multiterreno – Ragazzo/a
Il mondo non sa ancora chi sei. Fatti ricordare per sempre con Phantom 6 Academy. Ottimizza la tua precisione grazie alla zona di contatto NikeSkin, posizionata strategicamente per tiri impeccabili. La texture migliora il contatto con il pallone, aiutandoti a sfruttare ogni occasione da gol.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Nero
- Stile: IH1789-901
- Paese/regione di origine: Indonesia
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Il mondo non sa ancora chi sei. Fatti ricordare per sempre con Phantom 6 Academy. Ottimizza la tua precisione grazie alla zona di contatto NikeSkin, posizionata strategicamente per tiri impeccabili. La texture migliora il contatto con il pallone, aiutandoti a sfruttare ogni occasione da gol.
Tocco perfetto per tiri puliti
La zona di contatto, più ampia e dotata di mesh tecnico, migliora il controllo del pallone. Ciò significa un migliore controllo durante i dribbling e i passaggi su superfici asciutte o bagnate.
Trazione veloce
Strategicamente posizionato sull'avampiede, il motivo di trazione circolare Cyclone 360 favorisce l'appoggio e le torsioni in velocità.
Fit naturale
Il telaio della scarpa offre una calzata più naturale, soprattutto sulla punta. Si adatta alla forma del piede e lo avvicina al pallone per tiri ancora più precisi. Il collare Dynamic Fit avvolge la caviglia in un morbido materiale elasticizzato per una calzata stabile.
Dettagli prodotto
- Ideale su superfici naturali e sintetiche
- Sottopiede ammortizzato
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Nero
- Stile: IH1789-901
- Paese/regione di origine: Indonesia
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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