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Scarpa da calcio multiterreno Nike Jr. Phantom 6 High Academy – Ragazzo/a - Multicolore/Nero

Nike Jr. Phantom 6 High Academy

Scarpa da calcio multiterreno – Ragazzo/a

CHF 85
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Il mondo non sa ancora chi sei. Fatti ricordare per sempre con Phantom 6 Academy. Ottimizza la tua precisione grazie alla zona di contatto NikeSkin, posizionata strategicamente per tiri impeccabili. La texture migliora il contatto con il pallone, aiutandoti a sfruttare ogni occasione da gol.


  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Nero
  • Stile: IH1789-901
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Nike Jr. Phantom 6 High Academy

CHF 85

Il mondo non sa ancora chi sei. Fatti ricordare per sempre con Phantom 6 Academy. Ottimizza la tua precisione grazie alla zona di contatto NikeSkin, posizionata strategicamente per tiri impeccabili. La texture migliora il contatto con il pallone, aiutandoti a sfruttare ogni occasione da gol.

Tocco perfetto per tiri puliti

La zona di contatto, più ampia e dotata di mesh tecnico, migliora il controllo del pallone. Ciò significa un migliore controllo durante i dribbling e i passaggi su superfici asciutte o bagnate.

Trazione veloce

Strategicamente posizionato sull'avampiede, il motivo di trazione circolare Cyclone 360 favorisce l'appoggio e le torsioni in velocità.

Fit naturale

Il telaio della scarpa offre una calzata più naturale, soprattutto sulla punta. Si adatta alla forma del piede e lo avvicina al pallone per tiri ancora più precisi. Il collare Dynamic Fit avvolge la caviglia in un morbido materiale elasticizzato per una calzata stabile.

Dettagli prodotto

  • Ideale su superfici naturali e sintetiche
  • Sottopiede ammortizzato
  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Nero
  • Stile: IH1789-901
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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