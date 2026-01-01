Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti Nike United Tiempo Maestro Elite

TECHLEATHER, utilizzato in Tiempo Maestro Elite, è progettato per adattarsi naturalmente alla forma del piede. Contribuisce a creare una calzata perfettamente personalizzata, mantenendo al contempo la struttura e un tocco regolare per tutta la vita utile della scarpa.

Il TECHLEATHER è un materiale tecnico ad alte prestazioni che offre una sensazione di morbidezza e adattabilità pari alla pelle pregiata. Allo stesso tempo, è pensato per un tocco più uniforme su superfici bagnate e asciutte rispetto alla pelle naturale.

Per chi desidera comandare il gioco avendo la palla sempre attaccata al piede, toccandola con sapienza e dribblando con creatività, piuttosto che affidandosi alla velocità.

Che funzione ha il piatto suola a sezioni Maestro360? Il piatto suola a sezioni è posizionato sull'avampiede e sul tallone della suola per aiutare la tomaia ad aderire naturalmente all'arco plantare. Questo crea una calzata aderente, con reattività di movimento sotto il piede e un contatto più ravvicinato tra il piede e il campo.

Quali sono le differenze fra Tiempo Maestro Elite e la versione precedente di Tiempo? Tiempo Maestro Elite introduce una tomaia tutta nuova in TECHLEATHER e un piatto suola a sezioni Maestro360, per un tocco di palla più morbido, una calzata più adattabile e una migliore connessione tra il piede e la scarpa rispetto ai modelli precedenti.

Qual è la differenza tra le linee di scarpe da calcio Tiempo, Phantom e Mercurial? Tiempo è pensata per il tocco e il controllo di palla, Phantom è orientata alla precisione per passaggi e tiri millimetrici, Mercurial è progettata per una velocità esplosiva e movimenti rapidi in attacco.

Per quali superfici sono pensate queste scarpe? Terreni compatti (campi asciutti in erba naturale) ed erba artificiale (campi in erba artificiale più alta).

Com'è la calzata di Tiempo Maestro Elite e come si dovrebbe scegliere la misura? Le scarpe Tiempo sono realizzate per offrire una calzata perfetta, che si adatta bene alla forma del piede. La maggior parte delle persone trova che la propria misura abituale vada bene, anche se la preferenza di calzata può variare in base a quanto si desidera che le scarpe siano aderenti.