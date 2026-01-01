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Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti Nike United Tiempo Maestro Elite - Fossil/Burgundy Crush/Argento metallizzato

Nike United Tiempo Maestro Elite

Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti

30% di sconto
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Supera i tuoi limiti in campo con Nike United Tiempo Maestro Elite. Progettata per chi ha una padronanza totale del gioco, come Naomi Girma e Patricia Guijarro, ti consente di dominare completamente a ogni azione. Il materiale TECHLEATHER, più morbido della pelle naturale, è abbinato al flessibile piatto suola Maestro360 per offrirti una calzata che si adatta perfettamente al piede, indipendentemente dal punto in cui colpisce la palla.


  • Colore mostrato in foto: Fossil/Burgundy Crush/Argento metallizzato
  • Stile: IO8457-201
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike United Tiempo Maestro Elite

30% di sconto

Supera i tuoi limiti in campo con Nike United Tiempo Maestro Elite. Progettata per chi ha una padronanza totale del gioco, come Naomi Girma e Patricia Guijarro, ti consente di dominare completamente a ogni azione. Il materiale TECHLEATHER, più morbido della pelle naturale, è abbinato al flessibile piatto suola Maestro360 per offrirti una calzata che si adatta perfettamente al piede, indipendentemente dal punto in cui colpisce la palla.

Dentro il design

La collezione Nike United celebra atlete dalla padronanza eccezionale, come Naomi Girma e Patricia Guijarro. Abbiamo abbinato ricche tonalità Borgogna a grafiche ispirate alle stampe animalier per rappresentare il loro modo di attaccare in campo e andare oltre il possibile.

Tocco ultramorbido

Il TECHLEATHER della tomaia, situato esattamente dove serve per eseguire dribbling creativi, è un materiale super morbido. Rispetto alla pelle naturale, offre un tocco più uniforme sulle superfici asciutte e bagnate. Le sue linee modellate migliorano il tocco di palla.

Calzata perfetta

Sulla parte superiore, il TECHLEATHER si adatta alla forma del piede per una calzata confortevole. Nella parte inferiore, la piastra Maestro360 divisa, situata sull'avampiede e sul tallone, consente alla pelle sintetica della tomaia di aderire all'arco plantare per offrire una sensazione ancora più avvolgente.

Trazione in campo

I tacchetti lamellari sulla suola, all'altezza del tallone e dell'avampiede, migliorano la trazione e l'aderenza sul campo. I tacchetti conici a spirale agevolano arresti e cambi di direzione.

Dettagli prodotto

  • Ideale per campi asciutti in erba naturale
  • Sottopiede ammortizzato
  • Colore mostrato in foto: Fossil/Burgundy Crush/Argento metallizzato
  • Stile: IO8457-201
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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    Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti Nike United Tiempo Maestro Elite

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    DOMANDE FREQUENTI (9)

    Per chi sono più indicate queste scarpe?

    Per chi desidera comandare il gioco avendo la palla sempre attaccata al piede, toccandola con sapienza e dribblando con creatività, piuttosto che affidandosi alla velocità.

    Cos'è Nike TECHLEATHER e quali sono le differenze con la pelle vera?

    Il TECHLEATHER è un materiale tecnico ad alte prestazioni che offre una sensazione di morbidezza e adattabilità pari alla pelle pregiata. Allo stesso tempo, è pensato per un tocco più uniforme su superfici bagnate e asciutte rispetto alla pelle naturale.

    In che modo TECHLEATHER si adatta al piede nel tempo?

    TECHLEATHER, utilizzato in Tiempo Maestro Elite, è progettato per adattarsi naturalmente alla forma del piede. Contribuisce a creare una calzata perfettamente personalizzata, mantenendo al contempo la struttura e un tocco regolare per tutta la vita utile della scarpa.

    Che funzione ha il piatto suola a sezioni Maestro360?

    Il piatto suola a sezioni è posizionato sull'avampiede e sul tallone della suola per aiutare la tomaia ad aderire naturalmente all'arco plantare. Questo crea una calzata aderente, con reattività di movimento sotto il piede e un contatto più ravvicinato tra il piede e il campo.

    Quali sono le differenze fra Tiempo Maestro Elite e la versione precedente di Tiempo?

    Tiempo Maestro Elite introduce una tomaia tutta nuova in TECHLEATHER e un piatto suola a sezioni Maestro360, per un tocco di palla più morbido, una calzata più adattabile e una migliore connessione tra il piede e la scarpa rispetto ai modelli precedenti.

    Qual è la differenza tra le linee di scarpe da calcio Tiempo, Phantom e Mercurial?

    Tiempo è pensata per il tocco e il controllo di palla, Phantom è orientata alla precisione per passaggi e tiri millimetrici, Mercurial è progettata per una velocità esplosiva e movimenti rapidi in attacco.

    Per quali superfici sono pensate queste scarpe?

    Terreni compatti (campi asciutti in erba naturale) ed erba artificiale (campi in erba artificiale più alta).

    Com'è la calzata di Tiempo Maestro Elite e come si dovrebbe scegliere la misura?

    Le scarpe Tiempo sono realizzate per offrire una calzata perfetta, che si adatta bene alla forma del piede. La maggior parte delle persone trova che la propria misura abituale vada bene, anche se la preferenza di calzata può variare in base a quanto si desidera che le scarpe siano aderenti.

    Come pulire queste scarpe e prendersene cura?

    Rimuovi lo sporco dopo l'uso, elimina i detriti dai tacchetti e lascia che la scarpa si asciughi naturalmente all'aria. Evitare l'esposizione a fonti di calore diretto ed effettuare una pulizia regolare aiuta a preservare il tocco, la calzata e le prestazioni a lungo termine.

    Materiale ultramorbido e calzata aderente per un controllo di palla totale.

    Vantaggio

    Tocco di palla

    Calzata

    Naturale

    Per

    Terreni compatti

    Livello

    Elite

    Cosa c'è di nuovo?

      • Il TECHLEATHER, il materiale più morbido di sempre di Nike Football, offre un tocco di palla naturale e uniforme su superfici asciutte e bagnate.
      • Le linee modellate regolano lo spessore della tomaia per un tocco ultramorbido.
      • Grazie al piatto suola a sezioni Maestro360, il TECHLEATHER avvolge l'arco plantare per una calzata aderente e un contatto migliore con la palla.

    Caratteristiche ad alte prestazioni

    • Tocco ultramorbido

      Il TECHLEATHER, più morbido della pelle tradizionale, offre un tocco di palla naturale su superfici asciutte o bagnate. Le sue linee modellate migliorano il tocco di palla.

    • Calzata naturale

      Il TECHLEATHER si adatta alla forma del piede per una calzata avvolgente come una seconda pelle. Grazie al piatto suola a sezioni Maestro360 il materiale della tomaia avvolge completamente il piede per un contatto migliore con la palla.

    • Trazione eccezionale

      I tacchetti lamellari sul tallone e sull'avampiede offrono una trazione ideale per gli scatti in linea retta. I tacchetti conici a spirale agevolano gli arresti e i cambi di direzione in velocità.

    Patri Guijarro

    "La scarpa Nike United Tiempo è pensata per chi tocca la palla in ogni singola azione, è abile nei passaggi e dà il massimo in campo."

    Patri Guijarro

    Centrocampista, FC Barcelona Femení, Spagna

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