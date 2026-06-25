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Scarpa da basket Book 2 "WNBA 30th" - Bianco/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy

Book 2 "WNBA 30th"

Scarpa da basket

CHF 185

Articolo esaurito:

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La tranquillità e la sicurezza di Book derivano sia dalla sua calma interiore che dal suo instancabile impegno. Questo campione non ha bisogno di fare rumore: il gioco e le sue Book 2 parlano per lui. Dotata di una tecnologia appositamente progettata per il campo, questa scarpa è più reattiva rispetto al modello originale di Book. L'unità Air Zoom nell'avampiede aumenta la velocità nello scatto. La schiuma Cushlon, approvata dai giocatori, offre l'ammortizzazione giusta per i coast-to-coast. Il sottopiede supercaricato, inoltre, dona elasticità, morbidezza e reattività in pochi istanti. Palla in gioco.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Stile: IR6333-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Book 2 "WNBA 30th"

CHF 185

La tranquillità e la sicurezza di Book derivano sia dalla sua calma interiore che dal suo instancabile impegno. Questo campione non ha bisogno di fare rumore: il gioco e le sue Book 2 parlano per lui. Dotata di una tecnologia appositamente progettata per il campo, questa scarpa è più reattiva rispetto al modello originale di Book. L'unità Air Zoom nell'avampiede aumenta la velocità nello scatto. La schiuma Cushlon, approvata dai giocatori, offre l'ammortizzazione giusta per i coast-to-coast. Il sottopiede supercaricato, inoltre, dona elasticità, morbidezza e reattività in pochi istanti. Palla in gioco.

Dall'album dei ricordi

Questa Book 2 celebra il 30° anniversario della WNBA, fondendo i colori iniziali della lega per rendere omaggio a chi ha acceso la speranza nelle giovani giocatrici come Book.

Zoom Zoom

Abbiamo spostato l'unità Air Zoom dal tallone all'avampiede per una reattività a basso profilo.

Calzata aderente

Un sistema di supporto nell'area mediale offre una sensazione di stabilità per tagli a canestro, finte e torsioni in perfetto stile Book.

Tomaia leggera

La tomaia è realizzata con un materiale sintetico, leggero, resistente e impercettibile sul piede. La tua pelle resterà fresca dentro e fuori dal campo, proprio come quella di Book.

Schiuma ammortizzata

L'intersuola è realizzata con la nuovissima schiuma Cushlon, che offre una sensazione di morbidezza sotto il piede per una freschezza che ti accompagna fino all'ultimo quarto.

Trazione ispirata a AF1

Il moderno motivo di trazione a spina di pesce è ispirato alla passione di Book per il design Air Force 1 e prende spunto dai tradizionali cerchi concentrici che offrono trazione e resistenza.

Altri vantaggi

  • Il piede di Book poggia su un sottopiede reattivo, che offre al campione la massima velocità.
  • Un sistema di supporto nell'area mediale offre una sensazione di stabilità per tagli a canestro, finte e torsioni in perfetto stile Book.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Bianco/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Stile: IR6333-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Recensioni (3)

4 stelle

  • lundin677311203

    They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.

  • Best book 2's yet!

    dilman

    [This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.

    Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
    #productsprovidedbynike

  • Great looking shoes

    JasonM

    [This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.

    Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
    #productsprovidedbynike

Scarpa da basket Book 2 "WNBA 30th"

Book 2 "WNBA 30th"

CHF 185

Il controllo in campo e la rapidità dell'avampiede ti consentono di giocare al tuo ritmo, proprio come Book.

Vantaggio

Velocità e reattività

Sensibilità in campo

Contatto con il terreno

Per

Accelerazione e decelerazione

Calzata

Aderente

Specifiche tecniche

Peso della scarpa

Circa 450 g (misura da uomo 42,5)

Differenziale

Circa 6 mm

Cosa c'è di nuovo?

    • L'unità Air Zoom è posizionata dal tallone all'avampiede per una reattività più rapida.
    • La tomaia leggera e il design a basso profilo offrono un contatto maggiore con il campo.
    • L'intreccio sull'area mediale offre comfort e stabilità.
    • La schiuma Cushlon 3.0 e il soffice sottopiede offrono un'ammortizzazione morbida e stabile.
    • Il motivo di trazione a spina di pesce con dettagli a forma di sole ti aiuta a cambiare direzione e ad accelerare.

Caratteristiche ad alte prestazioni

  • Controllo della velocità

    Abbiamo spostato l'unità Air Zoom dal tallone all'avampiede per offrirti una spinta turbo aggiuntiva che ti permetterà di superare il tuo difensore.

  • Veloce sulla palla

    Il sistema di supporto nell'area mediale rinnovato si combina con la tomaia sagomata per offrire una maggiore stabilità durante finte e torsioni.

  • Cambia ritmo

    La tomaia più leggera rispetto alla Book 1 e la sensazione di maggiore aderenza al campo ti aiutano a mantenere la stabilità e l'equilibrio in caso di esitazioni e durante gli stepback.

Dentro il design

Devin Booker

"Per me era molto importante sentire davvero il campo e avere più contatto con il terreno."

Devin Booker

Guardia, Phoenix Suns

Completa il look