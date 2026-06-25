Scarpa da basket Book 2 "WNBA 30th"

Book 2 "WNBA 30th"

CHF 185

La tranquillità e la sicurezza di Book derivano sia dalla sua calma interiore che dal suo instancabile impegno. Questo campione non ha bisogno di fare rumore: il gioco e le sue Book 2 parlano per lui. Dotata di una tecnologia appositamente progettata per il campo, questa scarpa è più reattiva rispetto al modello originale di Book. L'unità Air Zoom nell'avampiede aumenta la velocità nello scatto. La schiuma Cushlon, approvata dai giocatori, offre l'ammortizzazione giusta per i coast-to-coast. Il sottopiede supercaricato, inoltre, dona elasticità, morbidezza e reattività in pochi istanti. Palla in gioco.

Dall'album dei ricordi Questa Book 2 celebra il 30° anniversario della WNBA, fondendo i colori iniziali della lega per rendere omaggio a chi ha acceso la speranza nelle giovani giocatrici come Book. Zoom Zoom Abbiamo spostato l'unità Air Zoom dal tallone all'avampiede per una reattività a basso profilo. Calzata aderente Un sistema di supporto nell'area mediale offre una sensazione di stabilità per tagli a canestro, finte e torsioni in perfetto stile Book. Tomaia leggera La tomaia è realizzata con un materiale sintetico, leggero, resistente e impercettibile sul piede. La tua pelle resterà fresca dentro e fuori dal campo, proprio come quella di Book. Schiuma ammortizzata L'intersuola è realizzata con la nuovissima schiuma Cushlon, che offre una sensazione di morbidezza sotto il piede per una freschezza che ti accompagna fino all'ultimo quarto. Trazione ispirata a AF1 Il moderno motivo di trazione a spina di pesce è ispirato alla passione di Book per il design Air Force 1 e prende spunto dai tradizionali cerchi concentrici che offrono trazione e resistenza.

Altri vantaggi Il piede di Book poggia su un sottopiede reattivo, che offre al campione la massima velocità.

Un sistema di supporto nell'area mediale offre una sensazione di stabilità per tagli a canestro, finte e torsioni in perfetto stile Book.