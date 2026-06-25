Scarpa da basket Book 2 "WNBA 30th"

lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Questo prodotto non è al momento disponibile
La tranquillità e la sicurezza di Book derivano sia dalla sua calma interiore che dal suo instancabile impegno. Questo campione non ha bisogno di fare rumore: il gioco e le sue Book 2 parlano per lui. Dotata di una tecnologia appositamente progettata per il campo, questa scarpa è più reattiva rispetto al modello originale di Book. L'unità Air Zoom nell'avampiede aumenta la velocità nello scatto. La schiuma Cushlon, approvata dai giocatori, offre l'ammortizzazione giusta per i coast-to-coast. Il sottopiede supercaricato, inoltre, dona elasticità, morbidezza e reattività in pochi istanti. Palla in gioco.
Book 2 "WNBA 30th"
La tranquillità e la sicurezza di Book derivano sia dalla sua calma interiore che dal suo instancabile impegno. Questo campione non ha bisogno di fare rumore: il gioco e le sue Book 2 parlano per lui. Dotata di una tecnologia appositamente progettata per il campo, questa scarpa è più reattiva rispetto al modello originale di Book. L'unità Air Zoom nell'avampiede aumenta la velocità nello scatto. La schiuma Cushlon, approvata dai giocatori, offre l'ammortizzazione giusta per i coast-to-coast. Il sottopiede supercaricato, inoltre, dona elasticità, morbidezza e reattività in pochi istanti. Palla in gioco.
Questa Book 2 celebra il 30° anniversario della WNBA, fondendo i colori iniziali della lega per rendere omaggio a chi ha acceso la speranza nelle giovani giocatrici come Book.
Abbiamo spostato l'unità Air Zoom dal tallone all'avampiede per una reattività a basso profilo.
Un sistema di supporto nell'area mediale offre una sensazione di stabilità per tagli a canestro, finte e torsioni in perfetto stile Book.
La tomaia è realizzata con un materiale sintetico, leggero, resistente e impercettibile sul piede. La tua pelle resterà fresca dentro e fuori dal campo, proprio come quella di Book.
L'intersuola è realizzata con la nuovissima schiuma Cushlon, che offre una sensazione di morbidezza sotto il piede per una freschezza che ti accompagna fino all'ultimo quarto.
Il moderno motivo di trazione a spina di pesce è ispirato alla passione di Book per il design Air Force 1 e prende spunto dai tradizionali cerchi concentrici che offrono trazione e resistenza.
4 stelle
lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Best book 2's yet!
dilman
[This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.
Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
#productsprovidedbynike
Great looking shoes
JasonM
[This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.
Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
#productsprovidedbynike
Book 2 "WNBA 30th"
Vantaggio
Sensibilità in campo
Per
Calzata
Peso della scarpa
Circa 450 g (misura da uomo 42,5)
Differenziale
Circa 6 mm
Devin Booker
Guardia, Phoenix Suns