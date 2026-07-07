Scarpa da basket Air Jordan 40

Air Jordan 40

CHF 161.99 CHF 230 30% di sconto

C'è un solo modo per festeggiare i 40 anni di Air Jordan: innovare come solo noi sappiamo fare. Per la prima volta, abbiamo sovrapposto un'unità Zoom Strobel alla schiuma ZoomX, entrambe a tutta lunghezza, per offrire ammortizzazione e reattività degne di una maratona. Sulla parte superiore, le fascette interne sono realizzate in materiali pregiati per un supporto contenitivo ideale. L'esclusivo motivo di trazione a spina di pesce sotto il piede ti aiuta a spiazzare la difesa. Ammortizzazione. Elasticità. Trazione. È fin troppo facile.

Ammortizzazione esplosiva Per la prima volta nella storia di Jordan, abbiamo unito la schiuma ZoomX con un'unità Air Zoom Strobel a tutta lunghezza. Perché? Reattività elastica per movimenti esplosivi e ammortizzazione che offre un comfort che resiste anche alle distanze da maratona. Supporto contenitivo ridefinito Le sei fascette intrecciate all'interno, abbinate a materiali di alta qualità nella tomaia, aiutano a mantenere il piede stabile per un contenimento ottimale nei movimenti laterali. Trazione eccezionale Dribbla ogni difesa grazie al particolare motivo di trazione a spina di pesce a 40 gradi, studiato per aiutarti a dominare in campo.