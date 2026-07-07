Scarpa da basket Air Jordan 40

Edler Schuh
Ansgar P.
Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.
C'è un solo modo per festeggiare i 40 anni di Air Jordan: innovare come solo noi sappiamo fare. Per la prima volta, abbiamo sovrapposto un'unità Zoom Strobel alla schiuma ZoomX, entrambe a tutta lunghezza, per offrire ammortizzazione e reattività degne di una maratona. Sulla parte superiore, le fascette interne sono realizzate in materiali pregiati per un supporto contenitivo ideale. L'esclusivo motivo di trazione a spina di pesce sotto il piede ti aiuta a spiazzare la difesa. Ammortizzazione. Elasticità. Trazione. È fin troppo facile.
Air Jordan 40
C'è un solo modo per festeggiare i 40 anni di Air Jordan: innovare come solo noi sappiamo fare. Per la prima volta, abbiamo sovrapposto un'unità Zoom Strobel alla schiuma ZoomX, entrambe a tutta lunghezza, per offrire ammortizzazione e reattività degne di una maratona. Sulla parte superiore, le fascette interne sono realizzate in materiali pregiati per un supporto contenitivo ideale. L'esclusivo motivo di trazione a spina di pesce sotto il piede ti aiuta a spiazzare la difesa. Ammortizzazione. Elasticità. Trazione. È fin troppo facile.
Per la prima volta nella storia di Jordan, abbiamo unito la schiuma ZoomX con un'unità Air Zoom Strobel a tutta lunghezza. Perché? Reattività elastica per movimenti esplosivi e ammortizzazione che offre un comfort che resiste anche alle distanze da maratona.
Le sei fascette intrecciate all'interno, abbinate a materiali di alta qualità nella tomaia, aiutano a mantenere il piede stabile per un contenimento ottimale nei movimenti laterali.
Dribbla ogni difesa grazie al particolare motivo di trazione a spina di pesce a 40 gradi, studiato per aiutarti a dominare in campo.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.7 stelle
Edler Schuh
Ansgar P.
Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.
Shoe
JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74
Love the shoe. I did have to go up a full size.
Best silhouette in 25 years
eizenga13
Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.
Air Jordan 40