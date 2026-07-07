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Scarpa da basket Air Jordan 40 - Metallic Copper/Nero/Metallic Copper

Air Jordan 40

Scarpa da basket

30% di sconto
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C'è un solo modo per festeggiare i 40 anni di Air Jordan: innovare come solo noi sappiamo fare. Per la prima volta, abbiamo sovrapposto un'unità Zoom Strobel alla schiuma ZoomX, entrambe a tutta lunghezza, per offrire ammortizzazione e reattività degne di una maratona. Sulla parte superiore, le fascette interne sono realizzate in materiali pregiati per un supporto contenitivo ideale. L'esclusivo motivo di trazione a spina di pesce sotto il piede ti aiuta a spiazzare la difesa. Ammortizzazione. Elasticità. Trazione. È fin troppo facile.


  • Colore mostrato in foto: Metallic Copper/Nero/Metallic Copper
  • Stile: IM8206-800
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 40

30% di sconto

C'è un solo modo per festeggiare i 40 anni di Air Jordan: innovare come solo noi sappiamo fare. Per la prima volta, abbiamo sovrapposto un'unità Zoom Strobel alla schiuma ZoomX, entrambe a tutta lunghezza, per offrire ammortizzazione e reattività degne di una maratona. Sulla parte superiore, le fascette interne sono realizzate in materiali pregiati per un supporto contenitivo ideale. L'esclusivo motivo di trazione a spina di pesce sotto il piede ti aiuta a spiazzare la difesa. Ammortizzazione. Elasticità. Trazione. È fin troppo facile.

Ammortizzazione esplosiva

Per la prima volta nella storia di Jordan, abbiamo unito la schiuma ZoomX con un'unità Air Zoom Strobel a tutta lunghezza. Perché? Reattività elastica per movimenti esplosivi e ammortizzazione che offre un comfort che resiste anche alle distanze da maratona.

Supporto contenitivo ridefinito

Le sei fascette intrecciate all'interno, abbinate a materiali di alta qualità nella tomaia, aiutano a mantenere il piede stabile per un contenimento ottimale nei movimenti laterali.

Trazione eccezionale

Dribbla ogni difesa grazie al particolare motivo di trazione a spina di pesce a 40 gradi, studiato per aiutarti a dominare in campo.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Metallic Copper/Nero/Metallic Copper
  • Stile: IM8206-800
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (3)

4.7 stelle

  • Edler Schuh

    Ansgar P.

    Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.

  • Shoe

    JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74

    Love the shoe. I did have to go up a full size.

  • Best silhouette in 25 years

    eizenga13

    Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.

Scarpa da basket Air Jordan 40

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