Ami il classico look da basket anni Novanta, ma hai un debole per la cultura frenetica delle partite di oggi? Ti presentiamo Air Max TW. Ispirata al prezioso franchise che ha fatto conoscere al mondo l'ammortizzazione Nike Air e ha gettato le basi per l'estetica track-to-street, il design accattivante unisce comfort e moda. Pensata per mettere in risalto qualsiasi calzata, la tomaia leggera unisce linee angolari e organiche per creare un effetto aptico che non tralascia. Le colorazioni a contrasto sono pensate per uno stile facile da abbinare. E se sei pronto per il passo successivo, le 5 finestre sotto il piede aggiungono un tocco up-to-date all'ammortizzazione visibile Air visibile.

Colore mostrato in foto: Bianco/Racer Blue/Nero/Speed Yellow

Stile: DQ3984-100