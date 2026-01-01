Scarpa Air Jordan Ultra – Uomo

Air Jordan Ultra
Scarpa – Uomo
Che cosa si ottiene reinventando una delle Jordan più iconiche della nostra gamma? Un paio di scarpe versatili proiettate nel futuro. Un abbinamento di pelli si unisce al collare a taglio basso per regalarti una calzata semplice e perfetta per tutti i giorni.
- Colore mostrato in foto: Phantom/Summit White/Infrared 23
- Stile: II3794-001
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan Ultra
Che cosa si ottiene reinventando una delle Jordan più iconiche della nostra gamma? Un paio di scarpe versatili proiettate nel futuro. Un abbinamento di pelli si unisce al collare a taglio basso per regalarti una calzata semplice e perfetta per tutti i giorni.
Vantaggi
- La tomaia in vera pelle e pelle scamosciata offre resistenza e un look esclusivo.
- La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
- Il battistrada in gomma offre trazione e resistenza.
Dettagli prodotto
- Colore mostrato in foto: Phantom/Summit White/Infrared 23
- Stile: II3794-001
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Air Jordan Ultra prima di tutti.
Air Jordan Ultra