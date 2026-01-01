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Scarpa Air Jordan Ultra – Uomo - Phantom/Summit White/Infrared 23

Air Jordan Ultra

Scarpa – Uomo

CHF 160
Phantom/Summit White/Infrared 23
Sail/Gamma Grey/Enigma Stone/Old Royal
Nero/Dark Smoke Grey/Summit White
Iron Grey/Nero/Ossidiana/Picante Red
Moon Particle/Moon Particle/Nero
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Che cosa si ottiene reinventando una delle Jordan più iconiche della nostra gamma? Un paio di scarpe versatili proiettate nel futuro. Un abbinamento di pelli si unisce al collare a taglio basso per regalarti una calzata semplice e perfetta per tutti i giorni.


  • Colore mostrato in foto: Phantom/Summit White/Infrared 23
  • Stile: II3794-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan Ultra

CHF 160

Che cosa si ottiene reinventando una delle Jordan più iconiche della nostra gamma? Un paio di scarpe versatili proiettate nel futuro. Un abbinamento di pelli si unisce al collare a taglio basso per regalarti una calzata semplice e perfetta per tutti i giorni.

Vantaggi

  • La tomaia in vera pelle e pelle scamosciata offre resistenza e un look esclusivo.
  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
  • Il battistrada in gomma offre trazione e resistenza.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Phantom/Summit White/Infrared 23
  • Stile: II3794-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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