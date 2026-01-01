Scarpa Air Jordan Ultra SE – Uomo

Air Jordan Ultra SE
Scarpa – Uomo
Cosa si ottiene reinventando una delle Jordan più iconiche della nostra gamma? Un paio di scarpe versatili proiettate nel futuro. Pelle morbida e collare a taglio basso: la combinazione perfetta per uno stile versatile, da sfoggiare tutti i giorni.
- Colore mostrato in foto: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Stile: IV6252-400
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan Ultra SE
Cosa si ottiene reinventando una delle Jordan più iconiche della nostra gamma? Un paio di scarpe versatili proiettate nel futuro. Pelle morbida e collare a taglio basso: la combinazione perfetta per uno stile versatile, da sfoggiare tutti i giorni.
Vantaggi
- Vera pelle liscia e pelle sintetica per una resistenza ideale.
- Morbida e confortevole, l'ammortizzazione Max Air offre la giusta dose di supporto.
Dettagli prodotto
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Colore mostrato in foto: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Stile: IV6252-400
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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