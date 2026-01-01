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Scarpa Air Jordan Ultra SE – Uomo - Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red

Air Jordan Ultra SE

Scarpa – Uomo

CHF 170
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Cosa si ottiene reinventando una delle Jordan più iconiche della nostra gamma? Un paio di scarpe versatili proiettate nel futuro. Pelle morbida e collare a taglio basso: la combinazione perfetta per uno stile versatile, da sfoggiare tutti i giorni.


  • Colore mostrato in foto: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
  • Stile: IV6252-400
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan Ultra SE

CHF 170

Cosa si ottiene reinventando una delle Jordan più iconiche della nostra gamma? Un paio di scarpe versatili proiettate nel futuro. Pelle morbida e collare a taglio basso: la combinazione perfetta per uno stile versatile, da sfoggiare tutti i giorni.

Vantaggi

  • Vera pelle liscia e pelle sintetica per una resistenza ideale.
  • Morbida e confortevole, l'ammortizzazione Max Air offre la giusta dose di supporto.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Colore mostrato in foto: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
  • Stile: IV6252-400
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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