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Scarpa Air Jordan 3 Retro – Ragazzo/a - Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange

Air Jordan 3 Retro

Scarpa – Ragazzo/a

CHF 170
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Pietra angolare dell'eredità Jordan, AJ3 è stata la prima delle scarpe di MJ a presentare l'iconica stampa con effetto pelle di elefante. Porta lo stile classico nella tua collezione di sneakers, rinnovato con nuovi colori per un tocco moderno.


  • Colore mostrato in foto: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Stile: II0599-600
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Air Jordan 3 Retro

CHF 170

Pietra angolare dell'eredità Jordan, AJ3 è stata la prima delle scarpe di MJ a presentare l'iconica stampa con effetto pelle di elefante. Porta lo stile classico nella tua collezione di sneakers, rinnovato con nuovi colori per un tocco moderno.

Vantaggi

  • Il collare confortevole offre una sensazione di morbidezza alla caviglia.
  • L'intersuola in schiuma flessibile assicura un supporto ideale.
  • Il battistrada in gomma piena aggiunge trazione dove serve.
  • La stampa con effetto pelle di elefante decora la pelle di qualità.
  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Stile: II0599-600
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (4)

5 stelle

  • LOVE THESE!

    Jasmyn_Hill

    got these for myself!!! they are sooo cute !

  • Good birthday gift shoe

    Kye482807420

    I got these for my fiancé cousin and she loved instantly went and put a outfit together for the park to where

  • rita873919242

    A very nice shoe and comfortable

Scarpa Air Jordan 3 Retro – Ragazzo/a

Air Jordan 3 Retro

CHF 170

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