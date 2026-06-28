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Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Uomo - True Red/Bianco/Court Purple/Nero

Air Jordan 1 Mid SE

Scarpa – Uomo

29% di sconto
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Essere un punto di riferimento nel basket è nel DNA di Air Jordan 1. Questa edizione dal taglio medio è un omaggio al primo campionato di MJ, caratterizzata da un forte contrasto di colori per Chicago e Los Angeles, insieme alla pelle spazzolata.


  • Colore mostrato in foto: True Red/Bianco/Court Purple/Nero
  • Stile: IQ9383-611
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Air Jordan 1 Mid SE

29% di sconto

Essere un punto di riferimento nel basket è nel DNA di Air Jordan 1. Questa edizione dal taglio medio è un omaggio al primo campionato di MJ, caratterizzata da un forte contrasto di colori per Chicago e Los Angeles, insieme alla pelle spazzolata.

Vantaggi

  • La tomaia in pelle assicura resistenza e struttura.
  • L'unità Nike Air-Sole incapsulata offre leggerezza e ammortizzazione.
  • Il battistrada in gomma provvede a una trazione ideale per tutti i giorni.

Dettagli prodotto

  • Logo Wings sul collare
  • Jumpman sulla linguetta
  • Colore mostrato in foto: True Red/Bianco/Court Purple/Nero
  • Stile: IQ9383-611
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (4)

5 stelle

  • What I was looking for

    Karen757359186

    Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation

  • REYCHAM989098954

    Very satisfied with this pair of J1 mid. It’s very comfy and stylish. Highly recommended.

  • Acquisto sicuro

    giampietrom526723991

    Sempre al top!! La scelta migliore sempre sul sito Nike ufficiale.. ottima scelta si va per la prossima Jordan 1

Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Uomo

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