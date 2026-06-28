Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Uomo

What I was looking for
Karen757359186
Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation
Essere un punto di riferimento nel basket è nel DNA di Air Jordan 1. Questa edizione dal taglio medio è un omaggio al primo campionato di MJ, caratterizzata da un forte contrasto di colori per Chicago e Los Angeles, insieme alla pelle spazzolata.
Air Jordan 1 Mid SE
Essere un punto di riferimento nel basket è nel DNA di Air Jordan 1. Questa edizione dal taglio medio è un omaggio al primo campionato di MJ, caratterizzata da un forte contrasto di colori per Chicago e Los Angeles, insieme alla pelle spazzolata.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
What I was looking for
Karen757359186
Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation
REYCHAM989098954
Very satisfied with this pair of J1 mid. It’s very comfy and stylish. Highly recommended.
Acquisto sicuro
giampietrom526723991
Sempre al top!! La scelta migliore sempre sul sito Nike ufficiale.. ottima scelta si va per la prossima Jordan 1
Air Jordan 1 Mid SE