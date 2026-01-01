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Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a - Nero/Opti Yellow/Argento

Air Jordan 1 Mid SE

Scarpa – Ragazzo/a

CHF 130
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AJ1 non delude mai e non passa mai di moda. La pelle pregiata sulla tomaia dona una resistenza ideale a questa sneaker. Le unità Nike Air sotto il piede aggiungono un'ammortizzazione classica, per un comfort costante a ogni passo. Allora, hai deciso dove le sfoggerai?


  • Colore mostrato in foto: Nero/Opti Yellow/Argento
  • Stile: IV6811-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Mid SE

CHF 130

AJ1 non delude mai e non passa mai di moda. La pelle pregiata sulla tomaia dona una resistenza ideale a questa sneaker. Le unità Nike Air sotto il piede aggiungono un'ammortizzazione classica, per un comfort costante a ogni passo. Allora, hai deciso dove le sfoggerai?

Vantaggi

  • La pelle vera e sintetica nella tomaia contribuisce a migliorare resistenza e struttura.
  • L'unità Nike Air incapsulata assorbe gli impatti per ammortizzare ogni tuo passo.
  • Il battistrada in gomma è pensato per trazione e resistenza.

Dettagli prodotto

  • Lacci classici
  • Logo Wings sul collare
  • Jumpman sulla linguetta
  • Dettagli dal design rifrangente
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Colore mostrato in foto: Nero/Opti Yellow/Argento
  • Stile: IV6811-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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