Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a

Air Jordan 1 Mid SE
Scarpa – Ragazzo/a
AJ1 non delude mai e non passa mai di moda. La pelle pregiata sulla tomaia dona una resistenza ideale a questa sneaker. Le unità Nike Air sotto il piede aggiungono un'ammortizzazione classica, per un comfort costante a ogni passo. Allora, hai deciso dove le sfoggerai?
- Colore mostrato in foto: Nero/Opti Yellow/Argento
- Stile: IV6811-001
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan 1 Mid SE
AJ1 non delude mai e non passa mai di moda. La pelle pregiata sulla tomaia dona una resistenza ideale a questa sneaker. Le unità Nike Air sotto il piede aggiungono un'ammortizzazione classica, per un comfort costante a ogni passo. Allora, hai deciso dove le sfoggerai?
Vantaggi
- La pelle vera e sintetica nella tomaia contribuisce a migliorare resistenza e struttura.
- L'unità Nike Air incapsulata assorbe gli impatti per ammortizzare ogni tuo passo.
- Il battistrada in gomma è pensato per trazione e resistenza.
Dettagli prodotto
- Lacci classici
- Logo Wings sul collare
- Jumpman sulla linguetta
- Dettagli dal design rifrangente
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Colore mostrato in foto: Nero/Opti Yellow/Argento
- Stile: IV6811-001
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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