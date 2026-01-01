Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a

Air Jordan 1 Mid SE
Scarpa – Ragazzo/a
AJ1 ha da sempre uno stile che lascia il segno. Materiali resistenti e colori vivaci aggiornano un'icona per mantenere viva la magia old-school di Jordan. L'ammortizzazione Nike Air offre tutto il comfort di cui hai bisogno per correre, saltare e giocare.
- Colore mostrato in foto: Sweet Beet/Off Noir/Bianco/Desert Pink
- Stile: IO2066-600
- Paese/regione di origine: Indonesia
Air Jordan 1 Mid SE
AJ1 ha da sempre uno stile che lascia il segno. Materiali resistenti e colori vivaci aggiornano un'icona per mantenere viva la magia old-school di Jordan. L'ammortizzazione Nike Air offre tutto il comfort di cui hai bisogno per correre, saltare e giocare.
Vantaggi
- La vera pelle e la pelle sintetica offrono struttura e resistenza.
- La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
- L'intersuola in morbida schiuma offre ammortizzazione e leggerezza.
- Il battistrada in gomma aggiunge trazione e resistenza.
Dettagli prodotto
- Lacci classici
- Etichetta Jumpman sulla linguetta
- Logo Wings sul collare
- Colore mostrato in foto: Sweet Beet/Off Noir/Bianco/Desert Pink
- Stile: IO2066-600
- Paese/regione di origine: Indonesia
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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