Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a

AJ1 ha da sempre uno stile che lascia il segno. Materiali resistenti e colori vivaci aggiornano un'icona per mantenere viva la magia old-school di Jordan. L'ammortizzazione Nike Air offre tutto il comfort di cui hai bisogno per correre, saltare e giocare.

Colore mostrato in foto: Sweet Beet/Off Noir/Bianco/Desert Pink

Stile: IO2066-600

Paese/regione di origine: Indonesia