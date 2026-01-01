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Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a - Sweet Beet/Off Noir/Bianco/Desert Pink

Air Jordan 1 Mid SE

Scarpa – Ragazzo/a

CHF 130
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AJ1 ha da sempre uno stile che lascia il segno. Materiali resistenti e colori vivaci aggiornano un'icona per mantenere viva la magia old-school di Jordan. L'ammortizzazione Nike Air offre tutto il comfort di cui hai bisogno per correre, saltare e giocare.


  • Colore mostrato in foto: Sweet Beet/Off Noir/Bianco/Desert Pink
  • Stile: IO2066-600
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Air Jordan 1 Mid SE

CHF 130

AJ1 ha da sempre uno stile che lascia il segno. Materiali resistenti e colori vivaci aggiornano un'icona per mantenere viva la magia old-school di Jordan. L'ammortizzazione Nike Air offre tutto il comfort di cui hai bisogno per correre, saltare e giocare.

Vantaggi

  • La vera pelle e la pelle sintetica offrono struttura e resistenza.
  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
  • L'intersuola in morbida schiuma offre ammortizzazione e leggerezza.
  • Il battistrada in gomma aggiunge trazione e resistenza.

Dettagli prodotto

  • Lacci classici
  • Etichetta Jumpman sulla linguetta
  • Logo Wings sul collare
  • Colore mostrato in foto: Sweet Beet/Off Noir/Bianco/Desert Pink
  • Stile: IO2066-600
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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