Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a

Questa iterazione di AJ1 reinventa il primo modello esclusivo di Mike con un nuovo mix di colori. Pelle pregiata, morbida ammortizzazione e collare imbottito alla caviglia sono pensati per rendere omaggio alla scarpa da cui tutto ha avuto inizio.

Colore mostrato in foto: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory

Stile: II1258-400

Paese/regione di origine: Indonesia