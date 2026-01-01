Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a

Air Jordan 1 Mid SE
Scarpa – Ragazzo/a
Questa iterazione di AJ1 reinventa il primo modello esclusivo di Mike con un nuovo mix di colori. Pelle pregiata, morbida ammortizzazione e collare imbottito alla caviglia sono pensati per rendere omaggio alla scarpa da cui tutto ha avuto inizio.
- Colore mostrato in foto: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
- Stile: II1258-400
- Paese/regione di origine: Indonesia
Air Jordan 1 Mid SE
Questa iterazione di AJ1 reinventa il primo modello esclusivo di Mike con un nuovo mix di colori. Pelle pregiata, morbida ammortizzazione e collare imbottito alla caviglia sono pensati per rendere omaggio alla scarpa da cui tutto ha avuto inizio.
Vantaggi
- La tomaia in pelle dona resistenza e struttura.
- L'unità Nike Air-Sole incapsulata offre leggerezza e ammortizzazione.
- Il battistrada in gomma provvede a una trazione ideale per tutti i giorni.
Dettagli prodotto
- Collare a taglio medio
- Colore mostrato in foto: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
- Stile: II1258-400
- Paese/regione di origine: Indonesia
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Air Jordan 1 Mid SE prima di tutti.
Air Jordan 1 Mid SE