Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a

Questa iterazione di AJ1 reinventa il primo modello esclusivo di Mike con un nuovo mix di colori. Pelle pregiata, morbida ammortizzazione e collare imbottito alla caviglia sono pensati per rendere omaggio alla scarpa da cui tutto ha avuto inizio.

Colore mostrato in foto: Nero/Sail/Pinksicle/University Gold

Stile: II1254-001

Paese/regione di origine: Indonesia