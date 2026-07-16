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Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a - Nero/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Scarpa – Ragazzo/a

29% di sconto

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Questa iterazione di AJ1 reinventa il primo modello esclusivo di Mike con un nuovo mix di colori. Pelle pregiata, morbida ammortizzazione e collare imbottito alla caviglia sono pensati per rendere omaggio alla scarpa da cui tutto ha avuto inizio.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Stile: II1254-001
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Air Jordan 1 Mid SE

29% di sconto

Questa iterazione di AJ1 reinventa il primo modello esclusivo di Mike con un nuovo mix di colori. Pelle pregiata, morbida ammortizzazione e collare imbottito alla caviglia sono pensati per rendere omaggio alla scarpa da cui tutto ha avuto inizio.

Vantaggi

  • Fattura pregiata per comfort e stile iconico.
  • Unità Air-Sole incapsulata nel tallone per la massima ammortizzazione e morbidezza.

Dettagli prodotto

  • Lacci classici
  • Fattura con suola preformata
  • Collare imbottito
  • Colore mostrato in foto: Nero/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Stile: II1254-001
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Recensioni (1)

5 stelle

  • IoanaA717822917

    Im pleased with may purchase im happy with the quality and the quick on line dispatch

Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a

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