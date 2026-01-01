Scarpa Air Jordan 1 Mid - Ragazzo/a

Air Jordan 1 Mid
Scarpa – Ragazzo/a
AJ1 non delude mai e non passa mai di moda. La pelle pregiata sulla tomaia dona una resistenza ideale a questa sneaker. Le unità Nike Air sotto il piede aggiungono un'ammortizzazione classica, per un comfort costante a ogni passo. Allora, hai deciso dove le sfoggerai?
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
- Stile: IX3526-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan 1 Mid
AJ1 non delude mai e non passa mai di moda. La pelle pregiata sulla tomaia dona una resistenza ideale a questa sneaker. Le unità Nike Air sotto il piede aggiungono un'ammortizzazione classica, per un comfort costante a ogni passo. Allora, hai deciso dove le sfoggerai?
Vantaggi
- Tomaia in vera pelle e tessuto per un supporto ideale.
- L'unità Nike Air-Sole incapsulata offre leggerezza e ammortizzazione.
- Il battistrada in gomma provvede a una trazione ideale per tutti i giorni.
Dettagli prodotto
- Collare a taglio medio
- Logo Wings sul collare
- Jumpman sulla linguetta
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
- Stile: IX3526-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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