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Scarpa Air Jordan 1 Mid – Donna - Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel

Air Jordan 1 Mid

Scarpa – Donna

29% di sconto
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Air Jordan 1 Mid combina stile pensato per il campo, comfort eccezionale e look iconico. L'unità Air incapsulata nel tallone aumenta l'ammortizzazione sul parquet, mentre il collare imbottito offre il massimo supporto. I lacci con effetto macchiettato sono il tocco di classe finale.


  • Colore mostrato in foto: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
  • Stile: IQ0306-133
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Mid

29% di sconto

Air Jordan 1 Mid combina stile pensato per il campo, comfort eccezionale e look iconico. L'unità Air incapsulata nel tallone aumenta l'ammortizzazione sul parquet, mentre il collare imbottito offre il massimo supporto. I lacci con effetto macchiettato sono il tocco di classe finale.

Vantaggi

  • Fattura in pelle, pelle sintetica e tessuto per un supporto ideale.
  • Intersuola in schiuma con ammortizzazione Nike Air per comfort e leggerezza.
  • Suola in gomma con zona di torsione per resistenza e trazione ideali.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
  • Stile: IQ0306-133
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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