Scarpa Air Jordan 1 Mid – Donna

Air Jordan 1 Mid
Scarpa – Donna
Air Jordan 1 Mid combina stile pensato per il campo, comfort eccezionale e look iconico. L'unità Air incapsulata nel tallone aumenta l'ammortizzazione sul parquet, mentre il collare imbottito offre il massimo supporto. I lacci con effetto macchiettato sono il tocco di classe finale.
- Colore mostrato in foto: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Stile: IQ0306-133
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid combina stile pensato per il campo, comfort eccezionale e look iconico. L'unità Air incapsulata nel tallone aumenta l'ammortizzazione sul parquet, mentre il collare imbottito offre il massimo supporto. I lacci con effetto macchiettato sono il tocco di classe finale.
Vantaggi
- Fattura in pelle, pelle sintetica e tessuto per un supporto ideale.
- Intersuola in schiuma con ammortizzazione Nike Air per comfort e leggerezza.
- Suola in gomma con zona di torsione per resistenza e trazione ideali.
Dettagli prodotto
- Colore mostrato in foto: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Stile: IQ0306-133
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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