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Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Uomo - Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Nero

Air Jordan 1 Low SE

Scarpa – Uomo

29% di sconto
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Sempre pronta, sempre attuale. Air Jordan 1 Low SE ti offre un pezzo di storia e tradizione Jordan per il massimo comfort per tutto il giorno. Inoltre, una speciale etichetta sulla linguetta ti consente di commemorare la tua storia personale. Scegli i tuoi colori, poi indossa questo profilo iconico, realizzato con un mix di materiali di alto livello e unità Air incapsulata nel tallone.


  • Colore mostrato in foto: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Nero
  • Stile: II9813-600
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Low SE

29% di sconto

Sempre pronta, sempre attuale. Air Jordan 1 Low SE ti offre un pezzo di storia e tradizione Jordan per il massimo comfort per tutto il giorno. Inoltre, una speciale etichetta sulla linguetta ti consente di commemorare la tua storia personale. Scegli i tuoi colori, poi indossa questo profilo iconico, realizzato con un mix di materiali di alto livello e unità Air incapsulata nel tallone.

Vantaggi

  • La tomaia in pelle dona resistenza e struttura.
  • L'unità Nike Air-Sole incapsulata offre leggerezza e ammortizzazione.
  • Il battistrada in gomma provvede a una trazione ideale per tutti i giorni.

Dettagli prodotto

  • Collare a taglio basso
  • Colore mostrato in foto: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Nero
  • Stile: II9813-600
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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