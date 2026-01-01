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Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Ragazzo/a - Summit White/Light Arctic Pink/Argento

Air Jordan 1 Low SE

Scarpa – Ragazzo/a

CHF 115
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Ispirata all'originale del 1985, Air Jordan 1 Low offre un look classico ed essenziale, noto ma sempre attuale. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.


  • Colore mostrato in foto: Summit White/Light Arctic Pink/Argento
  • Stile: IV6787-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Low SE

CHF 115

Ispirata all'originale del 1985, Air Jordan 1 Low offre un look classico ed essenziale, noto ma sempre attuale. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.

Vantaggi

  • La tomaia in pelle dona resistenza e struttura.
  • L'unità Nike Air-Sole incapsulata offre leggerezza e ammortizzazione.
  • Il battistrada in gomma provvede a una trazione ideale per tutti i giorni.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Collare a taglio basso
  • Dettagli dal design rifrangente
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Lacci classici
  • Colore mostrato in foto: Summit White/Light Arctic Pink/Argento
  • Stile: IV6787-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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