Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Ragazzo/a

AJ1 ha da sempre uno stile che lascia il segno. Materiali resistenti e colori vivaci aggiornano un'icona e mantengono viva la magia old-school di Jordan. L'ammortizzazione Nike Air offre tutto il comfort di cui hai bisogno per correre, saltare e giocare.

Colore mostrato in foto: True Blue/University Red/Kinetic Green/Nero

Stile: IO2062-400

Paese/regione di origine: India