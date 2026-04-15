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Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Ragazzo/a - Pink Bloom/Pearl Pink/Hyper Orange/Pink Glow

Air Jordan 1 Low SE

Scarpa – Ragazzo/a

30% di sconto
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Un look iconico che dura a lungo. Questa AJ1 unisce il design classico del modello originale e materiali pregiati per un look perfetto per tutto il giorno. I lacci arricciati e il logo Swoosh in rilievo aggiungono un tocco di ricercatezza.


  • Colore mostrato in foto: Pink Bloom/Pearl Pink/Hyper Orange/Pink Glow
  • Stile: II1247-600
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Air Jordan 1 Low SE

30% di sconto

Un look iconico che dura a lungo. Questa AJ1 unisce il design classico del modello originale e materiali pregiati per un look perfetto per tutto il giorno. I lacci arricciati e il logo Swoosh in rilievo aggiungono un tocco di ricercatezza.

Vantaggi

  • Tomaia in pelle vera e sintetica per resistenza e comfort.
  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
  • Suola in gomma per la massima trazione su un'ampia varietà di superfici.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Pink Bloom/Pearl Pink/Hyper Orange/Pink Glow
  • Stile: II1247-600
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Pink air 1 Jordan’s

    EmmaR10822065

    Absolutely love them they’re beautiful. I’ve had so many compliments on tmy trainers the detail is 10 out of 10.

Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Ragazzo/a

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