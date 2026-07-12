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Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Ragazzo/a - Off Noir/Bianco/Desert Pink/Desert Pink

Air Jordan 1 Low SE

Scarpa – Ragazzo/a

CHF 115
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Un look iconico che dura a lungo. Questa AJ1 unisce il design classico del modello originale e materiali pregiati per un look perfetto per tutto il giorno.


  • Colore mostrato in foto: Off Noir/Bianco/Desert Pink/Desert Pink
  • Stile: IO2067-001
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Air Jordan 1 Low SE

CHF 115

Un look iconico che dura a lungo. Questa AJ1 unisce il design classico del modello originale e materiali pregiati per un look perfetto per tutto il giorno.

Vantaggi

  • Il mix di pelle vera e sintetica conferisce resistenza e struttura.
  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
  • L'intersuola in morbida schiuma offre ammortizzazione e leggerezza.
  • Il battistrada in gomma aggiunge trazione e resistenza.

Dettagli prodotto

  • Lacci classici
  • Logo Wings sul tallone
  • Jumpman sulla linguetta
  • Colore mostrato in foto: Off Noir/Bianco/Desert Pink/Desert Pink
  • Stile: IO2067-001
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Demechtrisf9e6603bf34c430cb8dc534b15959818

    Love them. They were just as they appeared before purchase.

Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Ragazzo/a

Air Jordan 1 Low SE

CHF 115

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