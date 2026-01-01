Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Ragazzo/a

Air Jordan 1 Low SE
Scarpa – Ragazzo/a
Sempre pronta, sempre attuale. Air Jordan 1 Low SE ti offre un pezzo di storia e tradizione Jordan per il massimo comfort per tutto il giorno. Inoltre, una speciale etichetta sulla linguetta ti consente di commemorare la tua storia personale. Scegli i tuoi colori, poi indossa questo profilo iconico, realizzato con un mix di materiali di alto livello e unità Air incapsulata nel tallone.
- Colore mostrato in foto: Pure Platinum/Summit White/Nero/Chile Red
- Stile: II1257-002
- Paese/regione di origine: Indonesia
Air Jordan 1 Low SE
Sempre pronta, sempre attuale. Air Jordan 1 Low SE ti offre un pezzo di storia e tradizione Jordan per il massimo comfort per tutto il giorno. Inoltre, una speciale etichetta sulla linguetta ti consente di commemorare la tua storia personale. Scegli i tuoi colori, poi indossa questo profilo iconico, realizzato con un mix di materiali di alto livello e unità Air incapsulata nel tallone.
Vantaggi
- La tomaia in pelle dona resistenza e struttura.
- L'unità Nike Air-Sole incapsulata offre leggerezza e ammortizzazione.
- Il battistrada in gomma provvede a una trazione ideale per tutti i giorni.
Dettagli prodotto
- Collare a taglio basso
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Colore mostrato in foto: Pure Platinum/Summit White/Nero/Chile Red
- Stile: II1257-002
- Paese/regione di origine: Indonesia
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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