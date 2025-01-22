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Valutazione alta
Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Donna - Nero/Bianco/Argento metallizzato/Nero

Air Jordan 1 Low SE

Scarpa – Donna

CHF 160
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A taglio basso, ma mai a basso profilo, sfoggia texture attuali che rinnovano il modello AJ1 senza dimenticare l'iconica silhouette e la calzata che ami da sempre. Realizzato in pelle pregiata, questo modello intramontabile unisce ammortizzazione Nike Air e un design elegante per un tocco di lucentezza in più.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco/Argento metallizzato/Nero
  • Stile: HJ7743-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Low SE

CHF 160

A taglio basso, ma mai a basso profilo, sfoggia texture attuali che rinnovano il modello AJ1 senza dimenticare l'iconica silhouette e la calzata che ami da sempre. Realizzato in pelle pregiata, questo modello intramontabile unisce ammortizzazione Nike Air e un design elegante per un tocco di lucentezza in più.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Air assorbe gli impatti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
  • Il battistrada in gomma offre trazione e resistenza perfette per un modello da indossare ogni giorno.

Dettagli prodotto

  • Inserto traforato sulla punta
  • Bordi ripiegati
  • Portachiavi con logo Jumpman in metallo
  • Logo Wings sul tallone
  • Logo Jumpman ricamato sulla linguetta
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco/Argento metallizzato/Nero
  • Stile: HJ7743-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (52)

4.8 stelle

  • Daniela467211102

    Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike

  • Parfait

    Nike User

    Parfait ça taille bien trop stylé

  • Toll 😊

    LauraH271651266

    Sieht sehr gut aus 👍 Größe passt

Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Donna

Air Jordan 1 Low SE

CHF 160

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