Scarpa Air Jordan 1 Low – Ragazzo/a

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Air Jordan 1 Low
Scarpa – Ragazzo/a
CHF 110
Un look iconico che dura a lungo. Questa AJ1 unisce il design classico del modello originale e materiali pregiati per un look perfetto per tutto il giorno.
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Grey Fog/Pink Foam/Ossidiana
- Stile: IV6049-451
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan 1 Low
CHF 110
Un look iconico che dura a lungo. Questa AJ1 unisce il design classico del modello originale e materiali pregiati per un look perfetto per tutto il giorno.
Vantaggi
- Pelle vera e sintetica per una resistenza ideale.
- La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
Dettagli prodotto
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Collare a taglio basso
- Lacci classici
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Grey Fog/Pink Foam/Ossidiana
- Stile: IV6049-451
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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