Sacca per la palestra Nike Academy (18 l)

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Nike Academy
Sacca per la palestra (18 l)
CHF 27
Leggera ed essenziale, la sacca per la palestra Nike Academy ti permette di trasportare il necessario per allenarti, giocare e sfruttare al massimo la tua giornata.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
- Stile: IO0924-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Academy
CHF 27
Leggera ed essenziale, la sacca per la palestra Nike Academy ti permette di trasportare il necessario per allenarti, giocare e sfruttare al massimo la tua giornata.
Vantaggi
- La piccola tasca con zip è perfetta per tenere a portata di mano i tuoi oggetti indispensabili.
- Il fondo rivestito rinnovato offre protezione in condizioni di umidità e una maggiore resistenza.
Dettagli prodotto
- 51 x 35,5 x 5 cm (Altezza x Larghezza x Profondità)
- 100% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
- Stile: IO0924-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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