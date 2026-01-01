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Sacca per la palestra Nike Academy (18 l) - Nero/Nero/Bianco

Nike Academy

Sacca per la palestra (18 l)

CHF 27
TAGLIA UNICA
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Leggera ed essenziale, la sacca per la palestra Nike Academy ti permette di trasportare il necessario per allenarti, giocare e sfruttare al massimo la tua giornata.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: IO0924-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Academy

CHF 27

Leggera ed essenziale, la sacca per la palestra Nike Academy ti permette di trasportare il necessario per allenarti, giocare e sfruttare al massimo la tua giornata.

Vantaggi

  • La piccola tasca con zip è perfetta per tenere a portata di mano i tuoi oggetti indispensabili.
  • Il fondo rivestito rinnovato offre protezione in condizioni di umidità e una maggiore resistenza.

Dettagli prodotto

  • 51 x 35,5 x 5 cm (Altezza x Larghezza x Profondità)
  • 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: IO0924-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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