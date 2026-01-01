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Pantaloni jogger Nike Football Tottenham Hotspur Club Fleece – Ragazzo - Ossidiana/Bianco

Tottenham Hotspur Club Fleece

Pantaloni jogger Nike Football – Ragazzo

CHF 52
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I pantaloni jogger del Tottenham Hotspur sono così morbidi, caldi e confortevoli che non vorresti toglierli mai. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: II3965-451
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Tottenham Hotspur Club Fleece

CHF 52

I pantaloni jogger del Tottenham Hotspur sono così morbidi, caldi e confortevoli che non vorresti toglierli mai. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno tasche: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: II3965-451
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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