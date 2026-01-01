Pantaloni jogger Nike Football Atlético de Madrid Club – Ragazzo

Atlético de Madrid Club
Pantaloni jogger da calcio Nike – Ragazzo
I pantaloni jogger Atlético de Madrid sono così morbidi, caldi e confortevoli che puoi indossarli sempre. Il tessuto French Terry in un classico look affusolato ti offre il comfort dei tuoi pantaloni della tuta preferiti, mentre i dettagli sulla coscia mostrano la tua devozione alla tua squadra del cuore.
- Colore mostrato in foto: Deep Royal Blue/Bianco
- Stile: IO3548-455
- Paese/regione di origine: Cambogia
Atlético de Madrid Club
I pantaloni jogger Atlético de Madrid sono così morbidi, caldi e confortevoli che puoi indossarli sempre. Il tessuto French Terry in un classico look affusolato ti offre il comfort dei tuoi pantaloni della tuta preferiti, mentre i dettagli sulla coscia mostrano la tua devozione alla tua squadra del cuore.
Dettagli prodotto
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno tasche: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Deep Royal Blue/Bianco
- Stile: IO3548-455
- Paese/regione di origine: Cambogia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 157 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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