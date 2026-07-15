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Maglia Nike Football England Energy a manica corta con Dri-FIT – Uomo - Work Blue/Bianco/Ossidiana

Materiali riciclati

England Energy

Maglia da calcio a manica corta Nike Dri-FIT – Uomo

CHF 85
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Con dettagli ispirati agli anni '90 e una stampa dedicata alla squadra, questa maglia dell'Inghilterra offre un design senza tempo e una tecnologia che ti aiuta ad affrontare le sfide del gioco moderno.


  • Colore mostrato in foto: Work Blue/Bianco/Ossidiana
  • Stile: IH1866-486
  • Paese/regione di origine: Thailandia

England Energy

CHF 85

Con dettagli ispirati agli anni '90 e una stampa dedicata alla squadra, questa maglia dell'Inghilterra offre un design senza tempo e una tecnologia che ti aiuta ad affrontare le sfide del gioco moderno.

Dettagli prodotto

  • Polsini e collo a costine
  • Etichetta in tessuto
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Work Blue/Bianco/Ossidiana
  • Stile: IH1866-486
  • Paese/regione di origine: Thailandia

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (1)

2 stelle

  • Nice but small & narrow

    KatieF597137378

    Comes some and very narrow on the body.

Maglia Nike Football England Energy a manica corta con Dri-FIT – Uomo

England Energy

CHF 85

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