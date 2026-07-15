Maglia Nike Football England Energy a manica corta con Dri-FIT – Uomo

Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Con dettagli ispirati agli anni '90 e una stampa dedicata alla squadra, questa maglia dell'Inghilterra offre un design senza tempo e una tecnologia che ti aiuta ad affrontare le sfide del gioco moderno.
England Energy
Con dettagli ispirati agli anni '90 e una stampa dedicata alla squadra, questa maglia dell'Inghilterra offre un design senza tempo e una tecnologia che ti aiuta ad affrontare le sfide del gioco moderno.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
2 stelle
Nice but small & narrow
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Comes some and very narrow on the body.
England Energy